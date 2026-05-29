Aguirre no se preocupa por Edson y el Chino rumbo al Mundial

Javier Aguirre aseguró que no le preocupa la falta de actividad que algunos futbolistas de la Selección Mexicana arrastran rumbo al Mundial 2026, al considerar que los casos son mínimos y que todos llegarán en condiciones para disputar el torneo.

Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso que México sostendrá este sábado ante Australia en Pasadena, el seleccionador nacional reconoció que los únicos jugadores a los que le hubiera gustado ver con más minutos recientemente son Edson Álvarez y César Huerta.

“Edson y el Chino son los únicos que nos hubiera gustado con más minutos. Pero de aquí al 11 no tengo ninguna duda de que van a estar”, afirmó Aguirre.

El entrenador explicó que ambos futbolistas atravesaron procesos que limitaron su actividad durante los últimos meses, aunque considera que eso no pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

“Solo esos dos te diría yo que no han tenido los minutos que nos hubiera gustado en los últimos tres meses. Edson podría ser el de menor minutaje”, señaló.

A pesar de ello, Aguirre dejó claro que la experiencia y calidad de ambos jugadores pesan mucho más que una falta temporal de ritmo de competencia.

“Si de 26 solo son dos, claro que los podemos poner. No son jugadores de una sola liguilla o una temporada. Son jugadores con calidad y experiencia, que están en Europa. No corremos riesgos”, explicó.

El estratega también se refirió a otros elementos que han superado lesiones recientemente, como Mateo Chávez, quien sufrió una lesión importante en el hombro durante el proceso de preparación.

“Mateo Chávez también tuvo una lesión bastante severa en el hombro, pero no es algo que me preocupe realmente”, comentó.

Aguirre destacó que el amplio número de opciones con las que cuenta le permitirá administrar cargas de trabajo y minutos durante los partidos de preparación y el propio Mundial.

“Tenemos una baraja muy amplia y podemos repartir minutos, en ese sentido estoy tranquilo”, aseguró.

A poco más de una semana del inicio de la Copa del Mundo, el técnico nacional transmitió confianza respecto al estado físico de su plantel y dejó claro que no contempla modificar sus planes por la falta de actividad reciente de algunos futbolistas, especialmente en los casos de Edson Álvarez y César Huerta, dos jugadores que considera fundamentales dentro de su proyecto.