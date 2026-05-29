FIFA se contagió del fenómeno viral Tim Payne

La popularidad de Tim Payne subió como la espuma, de ser el jugador menos conocido del Mundial a ser el más viral en estos momentos. Ahora, hasta el máximo organismo del futbol, la FIFA, se contagió de lo que desató un influencer argentino.

“Dos palabras: Tim Payne”, publicó la FIFA en redes sociales, en donde también muestra varias imágenes del defensa de la selección de Nueva Zelanda en diferentes partidos.

El protagonista de la iniciativa, Valen Scarsini, también reaccionó a esta publicación de la FIFA con un mensaje “picoso”: “ES GUAPO Y LO SABE”.

La idea del influencer argentino de invitar a sus seguidores a darle like, comentar y seguir el perfil en redes sociales de Tim Payne sigue dando resultados. Si este jueves hablábamos de más de 700 mil seguidores, ahora el defensor está a punto de llegar a dos millones de seguidores.

“Tan solo pasaron 48HS! de este comienzo de serie. Es una locura lo que estamos viviendo entre todos, se vienen más sorpresas porque esto recién empieza. Gracias a todos por subirse al barco de TIM PAYNE. Abrazadnos Joder, Los amo”, publicó ayer Scarsini.

Antes de la iniciativa, el defensa tenía 4,715 seguidores. El mismo jugador se preguntó de lo que pasaba y cuando se percató, agradeció al influencer.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano. ¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano”, dijo Tim Payne.

Tim Payne ya 'vacunó' a Cruz Azul Mexsport

El defensa de Nueva Zelanda ya había jugado contra Cruz Azul en un Mundial de Clubes de 2014, cuando era jugador del Auckland City, e incluso, ‘vacunó’ a la Máquina.

Diez años después, enfrentó a la Selección Mexicana y se llevó una derrota de 3-0 en Pasadena, California. Debutó con su selección en 2012 y ha sido convocado en diferentes ocasiones.