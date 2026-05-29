Pato O'Ward inicia actividad en Detroit; quinto lugar en práctica de IndyCar

Pato O’Ward deja las “500 Millas de Indianápolis” en el espejo retrovisor y apunta a seguir la temporada 2026 de IndyCar este fin de semana en Detroit, donde terminó en quinto lugar en la primera práctica de este viernes.

Tras finalizar en cuarta posición en la carrera más importante del año, con un auto de repuesto, el mexicano ocupa la quinta posición en el campeonato con diez fechas restantes, situándose a 85 puntos del líder general, Alex Palou, por lo que necesitará romper su sequía de podios y sumar victorias para seguir con posibilidades.

La cita de este fin de semana es Detroit, circuito callejero en el que, en línea con lo que ha pasado a lo largo del año, fue el mejor usuario de Chevrolet. Tras ubicarse en segundo lugar en la primera parte de la tanda, en la que usó neumáticos duros, fue el quinto más veloz en el segundo segmento.

Si bien calificó su primer día de actividades como “positivo”, el integrante de Arrow McLaren también espera que el comportamiento de su monoplaza con los diferentes compuestos sea competitivo.

Nos llevamos una pequeña sorpresa con los neumáticos blandos, que tendremos que analizar a fondo para ver cómo podemos sacarles el máximo partido. Pero, en general, todo ha ido bien hasta ahora”, afirmó.

El regiomontano vuelve a abrir como el mejor representante de Chevrolet Paul Hurley/IndyCar

O’Ward ganó en Detroit en 2021, pero cuando se corría en el parque de Belle Isle, antes de que la sede se trasladara al centro de la ciudad.

El más veloz en el entrenamiento de este viernes fue Palou, quien marcó un tiempo de 1:02.7722m., con lo que quedó 19 milésimas delante de Kyle Kirkwood. El australiano Will Power y el neozelandés Marcus Armstrong fueron tercero y cuarto en el resultado.

Por su parte, el ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, ocupó el puesto 11 en la práctica, la cual no tuvo incidentes mayores, salvo trompos de Romain Grosjean y Sting Ray Robb.

La actividad en Detroit continuará este sábado con la segunda práctica, programada para las 7 AM, mientras que la calfiicación arrancará a las 11:00 hrs (Tiempo del Centro de México).