Alexis tiene un pie en el Mundial; Marcel, pie y medio fuera

Alexis Vega parece estar cada vez más cerca de asegurar un lugar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026, mientras que el panorama de Marcel Ruiz, su compañero en Toluca, sigue rodeado de incertidumbre dentro de la Selección Mexicana.

Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso que México disputará este sábado ante Australia en Pasadena, el seleccionador nacional elogió el nivel mostrado por Vega durante los últimos meses y prácticamente dio por cerrado el caso de Marcel.

Alexis se hizo una limpieza, es un jugador que ha sufrido de esa rodilla, ha sufrido mucho. Vino condicionado y le dije que necesitaba verlo en este proceso y me ha convencido gratamente”, aseguró Aguirre.

El seleccionador destacó que las molestias físicas ya no representan una limitante para el futbolista y que incluso ha soportado sin problemas las cargas de trabajo durante la concentración.

Tú lo ves correr y está claro que tiene una situación en la rodilla, pero no le merma en lo absoluto ni su velocidad, ni su rendimiento físico, ni su carga de trabajo. No le hemos mandado ni un día de descanso”, explicó.

Además, reveló que el atacante realizó ajustes importantes fuera de la cancha para recuperar su mejor forma física.

“Ha hecho trabajo y ha adelgazado. Es un jugador que ha recuperado un nivel altísimo”, señaló.

Para Aguirre, el cambio de entorno que encontró en Toluca fue determinante para reencontrarse con la versión que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes del futbol mexicano.

“Si es que en Guadalajara tuvo un par de temporadas malas, en Toluca ha encontrado su mejor versión”, afirmó.

El caso Marcel

La diferencia en el discurso fue evidente. Mientras Aguirre dedicó varios minutos a explicar la evolución física y futbolística de Alexis, cuando fue cuestionado sobre Marcel Ruiz optó por una respuesta breve y dejó el asunto completamente en manos de los médicos que evaluaron al mediocampista.

Con Marcel hablé en ámbito privado y él ha comentado su punto de vista. No le daremos más vueltas, nosotros nos ocupamos de ese tema con los médicos. Mandamos a una delegación con él, ellos concluyeron las cosas”, comentó.

Ruiz se alista para disputar este sábado la final de la Concacaf Champions Cup con Toluca frente a Tigres, un escenario que podría convertirse en una de sus últimas oportunidades para levantar la mano rumbo al Mundial. Sin embargo, las declaraciones de Aguirre dejaron la sensación de que el cuerpo técnico ya tomó una postura respecto al mediocampista.

A poco más de una semana del arranque de la Copa del Mundo, el seleccionador nacional dejó claro que Alexis Vega ha recuperado el nivel que esperaba ver de él. Del otro lado, el caso de Marcel Ruiz parece haber quedado fuera de sus prioridades, al menos de momento.