Matías Almeyda estalla por expulsión en el Sevilla vs. Alavés; le puede caer una dura sanción

En un cierre de partido cargado de tensión, el técnico Matías Almeyda fue uno de los protagonistas más discutidos del empate entre Sevilla 1-1 con el Alavés en la jornada 24 de LaLiga de España. La reacción del estratega argentino ante decisiones arbitrales provocó su expulsión en los minutos finales y por la redacción de la cédula arbitral, podría ser sancionado varios partidos.

Cuando el partido entró en su tramo decisivo, una acción en la que los locales recuperaron la pelota, tras un saque de falta del Alavés, encendió la polémica. El árbitro Iosu Galech Apezteguía detuvo el partido para ordenar que el balón volviera a ser reanudado, lo que Almeyda no entendió y cuestionó vehementemente desde la zona técnica.

Al ver la postura desafiante del entrenador, el árbitro le mostró la tarjeta roja directa al minuto 85. En lugar de retirarse inmediatamente, Almeyda encaró al colegiado y mantuvo un intercambio de palabras acalorado que prolongó la tensión en el campo varios segundos.

La decisión arbitral fue consignada en el acta como protestas “ostensibles, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona”, además de una advertencia previa sobre su conducta y la de su banquillo.

Almeyda calificó su expulsión como una injusticia y defendió que no insultó ni agredió verbalmente al árbitro. “Considero que es una injusticia… no debería ser tan fácil expulsar a un entrenador por preguntar y expresar una opinión”, afirmó, aunque también pidió disculpas a su familia y a los aficionados por su reacción emocional.

El acta y la propia actuación del entrenador podrían tener implicaciones importantes: analistas arbitrales de cadenas españolas como Onda Cero y Cadena Ser explicaron que la actitud “desafiante e intimidatoria” podría derivar en sanciones significativas fuera del banquillo.

El empate 1-1 se selló con un gol de Sow para el Sevilla y la igualdad de Toni Martínez para el Alavés, además de la anulación de un tanto de Boyé tras intervención del VAR en los minutos finales.