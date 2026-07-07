¿Max Verstappen a McLaren? El intercambio con Oscar Piastri que sacude a la Fórmula 1

La temporada de rumores en la Fórmula 1 inició y con ello el hombre que puede mover toda la parrilla de la categoría está en ella: Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo parece no estar contento con Red Bull y, según medios europeos, estaría analizando opciones en caso de que la casa de Milton Keynes no pueda ofrecerle un proyecto ganador.

Uno de los últimos rumores ha sido el posible intercambio entre Verstappen y Oscar Piastri, actual piloto de McLaren. El detonante de esta controversia fue el complicado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Verstappen abandonó por un choque y Piastri finalizó fuera de los puntos en la undécima posición.

Tras la carrera, un reporte del medio Grande Premio aseguró que el australiano busca salir de McLaren al término de la campaña. Esta supuesta baja abriría la puerta ideal para que el equipo de Woking intente el fichaje de Verstappen, quien ha manifestado su descontento con el rendimiento actual del paquete técnico que le ofrece Red Bull.

Las versiones toman fuerza debido a la existencia de una cláusula de salida por rendimiento en el contrato del neerlandés, la cual, según los últimos informes, podría activarse entre el parón de verano y el mes de octubre.

¿Qué dicen los directivos de Red Bull y McLaren?

Ante la tormenta mediática, los directivos de ambas organizaciones han salido a calmar los ánimos. Laurent Mekies, director de equipo de Red Bull, minimizó los rumores asegurando que el tetracampeón del mundo desea continuar con ellos, aunque reconoció que la escudería tiene la obligación de entregarle un monoplaza lo suficientemente rápido para mantenerlo conforme.

Por su parte, el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, desmintió categóricamente cualquier negociación en Silverstone con el entorno de Verstappen, enfatizando que un movimiento de esa magnitud no ocurrirá pronto y que está plenamente satisfecho con la dupla que forman Lando Norris y Piastri.