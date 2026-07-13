F1 2026: Dónde ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Bélgica y horarios

La Fórmula 1 llega este fin de semana a uno de los circuitos más emblemáticos de su calendario; el veloz trazado de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica 2026, una carrera que como en Silverstone pondrá a prueba a las nuevas regulaciones técnicas.

Los pilotos como Fernando Alonso han externado su preocupación por la administración de la energía en el circuito. Con las unidades de potencia obteniendo su energía el 50 por ciento del motor de combustión y el 50 por del motor eléctrico hay una posibilidad de que los competidores se queden sin el total de los caballos de fuerza a la mitad de la vuelta, esto ante las exigencias del primer sector del trazado.

Durante las últimas dos ediciones los motores Mercedes han sido los vencedores. En el 2025 el McLaren de Oscar Piastri se llevó los honores mientras que en 2024 fue Lewis Hamilton quien consiguió el triunfo. Antes de eso durante tres años la victoria se la llevó de forma consecutiva Max Verstappen con Red Bull.

Para Sergio Pérez la carrera es una oportunidad de seguir desarrollando el Cadillac. Al igual que en Silverstone, Checo Pérez espera que, al no necesitarse una alta refrigeración será posible volver a estar en la mezcla para mantenerse dentro de los 15 mejores clasificados.

Sergio Pérez espera que Bélgica sea mejor para Cadillac Cadillac Formula 1 Team

El clima para el fin de semana del GP de Bélgica de la F1 2026

El clima será un factor crítico en el desempeño de las actividades. Se espera para el viernes, día de las prácticas, posibilidad de lluvia intensa, especialmente para la segunda sesión.

Las posibilidades se reducen drásticamente para el sábado y domingo donde existe nula posibilidad de lluvia, pero dada la ubicación en las Ardenas del trazado de Spa esto nunca puede descartarse.

Horarios del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1: viernes 17 de julio – 05:30 horas

Práctica 2: viernes 17 de julio– 09:00 horas

Práctica 3: Sábado 18 de julio – 04:30 horas

Calificación carrera: Sábado 18 de julio – 08:00 horas

Carrera: domingo 19 de julio – 07:00 horas

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