¿Va por TV abierta el debut de Alemania en el Mundial?

La selección de Alemania debutará este domingo 14 de junio de 2026 en el Mundial, donde enfrentará a una alegre Curazao en su primera participación en el torneo mundialista. La tetracampeona tendrá bajo su portería a Manuel Neuer, que regresa a su selección a los 40 años.

“No me lo esperaba, pero por supuesto estamos encantados de que Manuel haya vuelto. Prácticamente no cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores”, afirmó el delantero alemán Deniz Undav.

Manuel Neuer regresó a la selección de Alemania Reuters

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Julian Nagelsmann, técnico de la Selección de Alemania, elogió el nivel de Manuel Neuer Reuters

Curazao es una isla caribeña de 444 km² y tiene alrededor de 185 mil habitantes. Se ubica en el lugar 82 del ranking mundial de la FIFA.

Alemania viene con sed de revancha. Después de su título en Brasil 2024, fue eliminada en la Fase de Grupos en 2018 y 2022.

Manuel Neuer vivirá su quinto Mundial y si sale como titular este domingo, disputará su partido número 125 con Alemania y el 20 en torneos mundialistas, lo que significará igualar el récord del francés Hugo Lloris para un portero.

“Porque Manu ha mostrado un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer”, dijo el técnico Julian Nagelsmann.

En Curazao ven bien el regreso del portero del Bayern Múnich. El delantero Deniz Undav ya está acostumbrado a enfrentarse a Neuer en la Bundesliga.

“Eso te motiva aún más para marcar cuando sabes que juegas contra Manuel Neuer y que podrás decir que le hiciste un gol al mejor portero del mundo”, dijo.