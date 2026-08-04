¿Qué siempre no? David Ospina podría NO debutar con Atlante

La llegada de David Ospina al Atlante se encuentra envuelta en incertidumbre. Aunque el experimentado arquero colombiano ya había sido presentado y se incorporó a los entrenamientos del equipo, una recaída en la lesión del codo que arrastra desde hace algunos años lo obligó a detener su preparación, situación que incluso llevó a Miguel Herrera a poner en duda si continuará su carrera profesional.

El técnico azulgrana explicó que el guardameta resintió molestias en el brazo donde fue intervenido quirúrgicamente y decidió suspender toda actividad mientras recibe atención especializada. El estratega dejó claro que la continuidad del exseleccionado colombiano dependerá únicamente de la evolución de su estado físico y de la decisión que tome sobre su futuro.

David tiene una situación de un brazo que ha puesto en duda si será jugador de Atlante. Llegó con actitud positiva, vino a entrenar, pero desafortunadamente en este proceso se resintió en el codo donde se operó hace tiempo y le ha pasado factura estos días. Ha decidido parar para saber qué va a pasar con él”, explicó Miguel Herrera durante una conferencia de prensa.

El estratega agregó que el club todavía espera conocer la determinación definitiva del colombiano, pues incluso existe la posibilidad de que decida poner punto final a su carrera.

“Estamos esperando la resolución de lo que pase con David, si va a continuar con su carrera o no. Si David está al 100 por ciento y quiere seguir con este proyecto para su cierre de ciclo como futbolista, es bienvenido. Nosotros pensamos en él”, señaló el entrenador.

Jiménez aprovecha la oportunidad

Mientras se define el futuro de David Ospina, la situación tampoco representa un problema inmediato para Atlante. Óscar Jiménez ha respondido con actuaciones muy sólidas en el arranque del Apertura 2026, al grado de consolidarse como uno de los hombres más importantes del conjunto azulgrana durante las primeras tres jornadas.

El exguardameta del América ha transmitido seguridad bajo los tres postes y en el encuentro más reciente volvió a ser determinante al evitar el empate con una atajada clave en los minutos finales, intervención que permitió conservar el resultado para los Potros. Ese rendimiento explica también por qué Miguel Herrera aseguró que, incluso si Ospina logra recuperarse y finalmente firma con el club, actualmente el colombiano no llegaría como titular indiscutible.

Una lesión que vuelve a aparecer

Las molestias que hoy preocupan a Atlante tienen origen en la grave lesión que David Ospina sufrió cuando defendía la portería del Al Nassr, en febrero de 2023, durante un encuentro frente al Al-Shabab. Aquella lesión requirió una intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación.

Después de superar esa operación, el colombiano regresó a la actividad con Atlético Nacional y continuó siendo convocado por la selección de su país. Sin embargo, la recaída sufrida apenas unos días después de arribar a México volvió a encender las alarmas y ahora mantiene en pausa una incorporación que parecía prácticamente cerrada.

Por ahora, el futuro de uno de los porteros más importantes en la historia reciente de Colombia permanece en suspenso. Mientras los estudios médicos ofrecen un diagnóstico definitivo, Atlante deberá esperar para saber si contará con el experimentado guardameta o si la lesión terminará marcando el final de una destacada trayectoria profesional.