¿SE ACERCA EL ADIÓS? Neymar no sabe si seguirá jugando en 2027

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Apenas unos días después de anunciar que el Mundial de 2026 marcará el final de su ciclo con la Selección de Brasil, el atacante ahora dejó abierta la posibilidad de que también pueda retirarse del futbol profesional cuando concluya su contrato con Santos, vigente hasta diciembre de este año.

Durante una charla en su canal de YouTube, el delantero de 34 años fue cuestionado sobre los siguientes pasos de su carrera y reconoció que todavía no tiene una respuesta. Aunque descartó tomar una decisión inmediata, aceptó que todas las opciones permanecen sobre la mesa: continuar con Santos, buscar otro equipo o incluso poner fin a su trayectoria.

Primero cumplirá su contrato

Neymar dejó claro que, por ahora, su prioridad es respetar el vínculo que mantiene con el club que lo vio debutar como profesional.

Tengo contrato con Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta de Santos de la mejor manera posible y después voy a pensar cuando termine mi contrato si sigo en Santos, me voy, dejo de jugar o continúo”, explicó el futbolista.

El exjugador de Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal insistió en que todavía queda mucho camino por recorrer antes de tomar una determinación definitiva y aseguró que, físicamente, atraviesa un momento positivo tras superar los problemas físicos que marcaron los últimos años de su carrera.

Realmente no sé qué voy a hacer. Hasta diciembre queda mucho camino, entonces vamos poco a poco. Me estoy sintiendo bien físicamente, cada vez mejor dentro del campo de juego. Y eso es lo que importa”, comentó.

Ya le dijo adiós a la Canarinha

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Neymar confirmara que su historia con la Selección de Brasil terminará una vez concluya el Mundial de 2026, poniendo fin a una trayectoria que lo convirtió en uno de los máximos referentes de la Canarinha.

Mi momento con la selección ha terminado. Hice historia, fui feliz y di mi sangre y mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, afirmó recientemente tras la clasificación de Santos a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aunque su despedida del combinado nacional ya está decidida, el futuro a nivel de clubes sigue siendo una incógnita. Por ahora, Neymar únicamente tiene claro que cumplirá su compromiso con Santos y será hasta finales de año cuando defina si extiende su carrera, cambia de equipo o pone punto final a una trayectoria que lo convirtió en una de las mayores figuras del futbol brasileño en el siglo XXI.