Así va Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia 2026 (Etapa 7)

Isaac del Toro conservó el tercer lugar en la Clasificación general del Tour de Francia 2026, después de que en la etapa 7 terminó en el lugar 57 con un crono de 3:44:20, mismo tiempo que el ganador de la carrera de este viernes, Tim Merlier, quien sumó su cuarto triunfo en la ronda gala.

El originario de Ensenada, Baja California, portará otro día más el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes.

En la Etapa 7, Isaac del Toro finalizó en el sitio 57 Reuters

La etapa 7 fue ideal para los velocistas, donde Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba se robaron el protagonismo con una fuga que duró 157 kilómetros. El corredor de Lotto ganó los 25 puntos del Sprint Intermedio de Landiras, además de sumar otra unidad en Cote de Béguey y hacerse con su segundo Premio de Combatividad, tras el que consiguió en la Etapa 5 por su fuga.

“Siempre existe una pequeña posibilidad de ganar; si se alinean los planetas, lo podemos conseguir. El terreno debería ser más quebrado; los equipos de los velocistas deberían concedernos una ventaja superior al minuto que hemos tenido hoy; el cansancio debería notarse un poco más en el pelotón”, dijo Veistroffer.

Isaac del Toro está a un tiempo de 3:27 del líder del Tour de Francia 2026, Tadej Pogacar (24h 56’ 17”).

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 7):

1) Tadej Pogacar – 24h 56’ 17”.

2) Jonas Vingegaard – a +2:42:

3) Isaac del Toro – a +3:27.

4) Remco Evenepoel – a +3:30.

5) Juan Ayuso – a +3:34.

6) Paul Seixas – a +3:55.

7) Florian Lipowitz – a +4:00.

8) Lenny Martínez – a +4:21.

9) Mattias Skjelmose – a +4:57.

10) Mathias Vacek – a +7:10.

Isaac del Toro conservó el tercer lugar general del Tour de Francia 2026 Reuters

LUGARES DE ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026: