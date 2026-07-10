Mark Webber niega salida de Piastri de McLaren: "Han escrito muchas invenciones"

Oscar Piastri no se irá de la escudería McLaren de Fórmula 1 y no intercambiará su lugar con Max Verstappen, de acuerdo con su representante Mark Webber.

En los últimos días se ha especulado sobre el futuro del cuatro veces campeón del Gran Circo, quien estaría viendo alternativas para salir de Red Bull ante el rendimiento del programa de trabajo en esta temporada.

Con sólo un par de podios, Verstappen es séptimo en el Mundial de Pilotos, situándose sólo seis puntos detrás de Piastri, quien tampoco ha tenido una primera parte afortunada de Mundial, al también cosechar un par de podios.

Por lo pronto, el ex piloto Webber ha descartado un movimiento de Piastri para el corto plazo, calificando de “ficción” las especulaciones recientes.

Oscar tiene contrato con McLaren por tiempo indefinido”, comentó al medio estadunidense RACER.

“Hablar de que está presionando para irse es una tontería. Se han escrito muchas invenciones sobre él y otros equipos. McLaren ha dicho repetidamente que lo quiere a largo plazo y Oscar está centrado en eso”.

Durante el fin de semana pasado en Silverstone, el mismo CEO de la marca británica, Zak Brown, había negado categóricamente los rumores, afirmando estar contento con la alineación que Piastri conforma junto con Lando Norris.

Piastri sólo ha subido al podio en dos Grandes Premios al momento McLaren Racing

Los dos pilotos tienen contratos vigente con McLaren hasta, por lo menos, 2028, mientras la casa de Woking busca solucionar contratiempos como un desarrollo inferior de su monoplaza y el hecho de usar versiones anteriores del motor Mercedes, en comparación con la escuadra alemana.

Tenemos cosas buenas en camino, pero estoy seguro de que el resto de la parrilla también. Simplemente nos falta algo de agarre general, algo de carga aerodinámica”, afirmó Brown en Silverstone.