Isaac del Toro sigue en lo alto del Tour de Francia tras la etapa 7

La etapa 7 del Tour de Francia 2026 tuvo un cierre frenético, una fuga que duró 158 kilómetros, Isaac del Toro (3) y Tadej Pogacar (1) conservaron sus lugares en la Clasificación general y Tim Merlier como ganador de la carrera de este viernes, que tuvo salida en Hagetmau y como meta Bordeux, un recorrido de 175.1 kilómetros.

El originario de Ensenada, Baja California, finalizó en el sitio 57 en la Etapa 7 del Tour de Francia, con un crono de 3:44:20, mismo registro que el ganador de la prueba. Isaac del Toro está a 3:27 del líder Tadej Pogacar y también mantuvo el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los jóvenes.

Isaac del Toro conservó el 'maillot' blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 Reuters

Hubo una baja antes del inicio de la Etapa 7. El noruego Torstein Traeen (Uno-X), quien tuvo el ‘maillot’ amarillo durante dos etapas, no partió en la jornada de este viernes, debido a que nuevas pruebas médicas reflejaron una conmoción cerebral y varias costillas rotas tras la caída que sufrió en la Etapa 6 en el descenso del Tourmalet.

Una fuga desde el inicio. Baptiste Veistroffer (como en la Etapa 5) y Jakub Otruba (uno de los tres ciclistas checos en el Tour) se adelantaron tras la salida en Hagetmau. Varios ciclistas controlaron su aventura. El corredor de Lotto avisó al Tour de Francia que iba a lanzar una escapada al inicio para honrar la carrera, a pesar de que a otros equipos no les diera gracia, pero eso sí, le aconsejaron que fuera más lento.

Baptiste Veistroffer emprendió la fuga, tal como lo hizo en la Etapa 5, tras la salida en Hagetmau de la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 Reuters

Veistroffer y Otruba apretaron la lucha en el Sprint Intermedio de Landiras, pueblo en el que nació Jules Koundé de la selección de Francia.

LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL SPRINT INTERMEDIO DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

Baptiste Veistroffer = 25 puntos.

Jakub Otruba = 20 puntos.

Mads Pedersen = 16 puntos.

La fuga de Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba duró 157 kilómetros en la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 Reuters

La fuga llegó a su fin. La ofensiva de Veistroffer y Otruba duró 158 kilómetros, debido a que el pelotón los alcanzó en la recta final de la Etapa 7. Baptiste se volvió a llevar el Premio de la Combatividad, el segundo tras el conseguido en la Etapa 5.

El último kilómetro tuvo un cierre espectacular, donde Tim Merlier aceleró para ser el primer en cruzar la meta.

Tim Merlier ganó la Etapa 7 del Tour de Francia 2026 Reuters

ASÍ QUEDÓ EL TOP 5 DE LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) = 3:44:20.

2. Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) = 3:44:20.

3. Biniam Girmay (NSN) = 3:44:20.

4. Max Kanter (XDS Astana) = 3:44:20.

5. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) = 3:44:20.

57. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) = 3:44:20.