Sinner Vs Zverev: H2H previo a la Final de Wimbledon 2026
Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentarán en la Final de Wimbledon 2026 en busca se consagrarse como los campeones; el italiano con ventaja en el H2H
De las últimas 9 ocasiones en las que se han enfrentado, Jannik Sinner venció a Alexander Zverev. Este domingo 12 de julio se medirán de nueva cuenta cuando se enfrenten en la Final de Wimbledon 2026; el italiano domina 10-4 en el H2H.
Alexander Zverev fue el primero en conseguir su boleto hacia la Final de Wimbledon 2026 al imponerse en tres sets al británico Arthur Fery en solamente 3 sets, convirtiéndose en el tenista 13º en la historia en disputar las 4 Finales de Grand Slam.
Por su parte, Jannik Sinner no contó con inconvenientes en la antesala de la Final para deshacerse de Novak Djokovic y buscar el bicampeonato en la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club.
¿Sinner es favorito ante Zverev en la Final de Wimbledon 2026?
El máximo candidato para hacerse con el trofeo de Wimbledon 2026 es Jannik Sinner, quien de 14 enfrentamientos ha derrotado en 10 de ellos a Alexander Zverev, imponiendo condiciones en los 9 últimos choques.
Exclusivamente en 2026, los cuatro duelos directos se los ha llevado Jannik Sinner, mientras que Wimbledon 2026 representará la cuarta Final que disputará ante Alexander Zverev, quien jamás ha podido vencer al italiano cuando el título está en juego.
Conoce cada uno de sus antecedentes previo a Wimbledon 2026:
1. Sinner / Roland Garros - Octavos de Final, 2020.
2. Zverev / Cologne 2 - Semifinal, 2020.
3. Zverev / US Open - Octavos de Final, 2021.
4. Zverev / Masters 1000 Monte Carlo - Cuartos de Final, 2022.
5. Zverev / US Open - Octavos de Final, 2023.
6. Sinner / Masters 1000 Cincinnati - Semifinal, 2024.
7. Sinner / Australian Open - Final, 2025.
8. Sinner / Vienna - Final, 2025.
9. Sinner / Masters 1000 París - Semifinal, 2025.
10. Sinner / ATP Finals - Round Robin, 2025.
11. Sinner / Masters 1000 Indian Wells - Semifinal, 2026.
12. Sinner / Masters 1000 Miami - Semifinal, 2026.
13. Sinner / Masters 1000 Monte Carlo - Semifinal, 2026.
14. Sinner / Masters 1000 Madrid - Final, 2026.
15. Final Wimbledon 2026 / domingo 12 de julio, 09:00 horas (tiempo de la CDMX).
BFG