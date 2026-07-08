Isaac del Toro, EN VIVO Etapa 5 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 5 del Tour de Francia 2026, donde el mexicano Isaac del Toro tratará de subir posiciones en la Clasificación general
ETAPA 5 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
El ola de calor será una amenaza más para los ciclistas
Una etapa propicia para los velocistas
La etapa 5 tendrá su único puerto de montaña en Cote de Baleix, con un kilómetro de subida de Categoría 3
La etapa 5 del Tour de Francia 2026 saldrá de Lannemezan y tendrá llegada en Pau, un recorrido de 158.3 kilómetros
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 5 del Tour de Francia 2026!