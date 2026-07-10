A Isaac del Toro no le obsesiona el ‘maillot’ blanco del Tour de Francia

Isaac del Toro portará otro día más el ‘maillot’ blanco, como líder de la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 7, pero para el mexicano portar esta camiseta no es un objetivo por ahora sino el hecho de volcarse a lo que necesite el UAE Team Emirates XRG.

“El maillot blanco podría llegar a ser un objetivo, pero por ahora no lo es. Quiero disfrutar de la experiencia de correr el Tour de Francia y divertirme mucho. Me gustaría volcarme en lo que necesite el equipo. Simplemente, estoy feliz de estar aquí en esta posición. No tengo grandes objetivos personales; solo vivir este sueño aquí en Francia”, indicó el originario de Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro portará un día más el 'maillot' blanco del Tour de Francia 2026 AFP

Isaac del Toro finalizó en el lugar 57 en la Etapa 7 del Tour de Francia, por lo que conservó su tercer puesto en la Clasificación general. Para la jornada de este viernes 10 de julio, que tuvo como salida Hagetmau y fin Bordeaux, la estrategia del equipo fue tener las precauciones necesarias para no sufrir contratiempos.

“Era una etapa propicia para un sprint masivo, y a todo el pelotón le parecía bien que fuera así. Por nuestra parte, intentamos correr con precaución, mantener el cuerpo lo más fresco posible y llegar a meta sin contratiempos”, señaló.

En la Clasificación general, Isaac del Toro es tercero tras la etapa 7 del Tour de Francia 2026 AFP

El ciclista mexicano tiene una ventaja de 7 segundos sobre el español Juan Ayuso en la Clasificación de los Jóvenes del Tour de Francia.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE LOS JÓVENES TRAS LA ETAPA 7 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

1) Isaac del Toro – 24h 59’ 44”.

2) Juan Ayuso – a +00:07” segundos.

3) Paul Seixas – a +00:28 segundos.

4) Lenny Martínez – a +00:54 segundos.

5) Mathias Vacek – a +3’:43”.

6) Davide Piganzoli – a +7’:19”.

7) Lennert Van Eetvelt – a +7’:24”.

8) Ramses Debruyne – a +7’:59”.

9) Pablo Castrillo – a +9’:57”.

10) Antonio Tiberi – a+23’:36”.