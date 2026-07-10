¡Adeyemi al Barcelona! El acuerdo con Borussia Dortmund y la millonaria cifra del fichaje

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad sobre la mesa tras alcanzar un acuerdo total para asegurar el fichaje del extremo alemán Karim Adeyemi, quien se convertirá en nuevo futbolista blaugrana para la campaña 2026-27.

El atacante alemán habría llegado a un acuerdo con el club catalán y habría expresado su deseo de vestir la camiseta del Barça. Ahora, el principal objetivo de la directiva blaugrana será cerrar el acuerdo definitivo con el Borussia Dortmund para concretar el fichaje del futbolista de 24 años.

Las cifras de la operación por el deseo de Flick

Aunque el Dortmund pretendía obtener una tajada económica mucho mayor por su joya de 24 años, la directiva catalana aprovechó con maestría las condiciones contractuales del futbolista, cuyo vínculo en Alemania expira en 2027.

La operación se destrabó bajo los siguientes montos:

Monto fijo: 22 millones de euros.

Variables adicionales: 7 millones de euros condicionados a la obtención de títulos y minutos jugados.

Inversión total: El paquete ronda los 30 millones de euros por un contrato de cinco temporadas.

Velocidad pura para el esquema blaugrana

Karim Adeyemi destaca en el panorama internacional por su brutal velocidad, verticalidad letal y una enorme capacidad para encarar en el mano a mano. El estratega Hansi Flick respaldó por completo su incorporación al proyecto. Flick lo conoce a la perfección desde su etapa conjunta en la Selección de Alemania, potenciando la idea de explotar su mejor versión en España.

Con este movimiento de peso en el ataque, el conjunto culé suma dinamismo puro a una ofensiva que ya cuenta con Anthony Gordon, apuntando con todo a pelear la cima de LaLiga y volver a reinar en Europa.