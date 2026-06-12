Isaac del Toro recuperó cuatro posiciones en el inicio de las etapas fuertes del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, donde es considerado como uno de los ciclistas que tendrán protagonismo. El mexicano ascendió al Top 10 tras la sexta etapa, que tuvo llegada en Crest-Voland.

El originario de Ensenada, Baja California, cerró los últimos kilómetros de la sexta etapa con un buen duelo con Paul Seixas, quien antes de la jornada de este jueves advirtió de la peligrosidad del mexicano.

Isaac del Toro y Seixas cruzaron la meta con 3:15” de distancia sobre el ganador Maxim Van Gils (4:06:34), siendo los lugares 20 y 21, respectivamente.

El australiano Luke Tuckwell finalizó tercero en la etapa 6, lo que le sirvió para quitarle el ‘maillot’ amarillo al francés Alex Baudin.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOUR AUVERGNE RHONE-ALPES 2026 (ETAPA 6)

1. Luke Tuckwell / 22:14:55.

2. Bruno Armirail / +01:12”.

3. Guillaume Martin Guyonnet / +02:00”.

4. Matteo Jorgenson / +02:34”.

5. Cirstian Rodríguez / 02:37”.

6. José Félix Parra / +03:04”.

7. Paul Seixas / +03:06”.

8. Juan Ayuso / +03:15”.

9. Mattias Skjelmose / +03:15”.

10. Isaac del Toro / +03:22”.

11. Jorgen Nordhagen / +03:22.

12. Tobias Johannessen / +03:28.

13. Sam Maisonobe / +03:55”.

14. Alex Baudin / +03:38”.

15. Kevin Vauquelin / +03:50”.

La etapa 7 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 Foto tomada de tour-auvergne-rhone-alpes.f

La etapa 7 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 iniciará en La Bridoire y tendrá la meta en Grand Colombier, en un recorrido de 133.6 kilómetros. Tendrá varios pasos por montaña, ideales para Isaac del Toro.