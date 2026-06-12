Isaac del Toro está de vuelta; entra al Top 10 en el Tour Auvergne Rhone-Alpes

Isaac del Toro está de vuelta tras la etapa 6 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026. El mexicano terminó en el lugar 20, lo que le sirvió para ganar posiciones y entrar al Top 10 de la Clasificación general. Maxim Van Gils se apuntó la prueba de este viernes con salida en Saint-Vulbas y llegada en Crest-Voland, con 181.4 kilómetros; le siguió Tobias Johannessen con el mismo tiempo y Luke Tuckwell, quien le significó ser el nuevo portador del ‘maillot’ amarillo.

Pasaron 12 kilómetros de la salida y un grupo de 60 ciclistas comenzó la fuga. La distancia con otro conjunto empezó a tomar distancia, donde iba el mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro recuperó posiciones en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes AFP

En la subida a la Côte du Chatelard, de tercera categoría, el grupo de fuga ya tenía una distancia de 2:30 sobre el pelotón.

A 100 kilómetros por terminar la carrera, empezaron algunas caídas. Primero se dio la de Joshua Tarling (Netcompany), se puso de pie tras unos minutos y rodó de nuevo, pero 2km más adelante tuvo que abandonar, lo mismo que le sucedió a Senna Remijn (Alpecin – Premier Tech).

El grupo de fuga amplió su ventaja a 4:10 de diferencia, con 54 corredores. Afonso Braz coronó el segundo puerto y sumó otros cinco puntos.

Isaac del Toro se colocó décimo en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes AFP

El colombiano Santiago Buitrago también se vio involucrado en una caída. El ciclista del Bahrain-Victorious perdió tiempo valioso.

Cuando faltaban 18 kilómetros por correrse, Isaac del Toro se mantuvo a 4:55 del grupo de fuga.

Afonso Braz demostró que fue el mejor escalador del día, al sumar otros 10 puntos.

Con menos de cuatro kilómetros, el grupo de fuga se había reducido y varios ciclistas fueron por ellos, entre ellos Isaac del Toro, aunque con 3:54 de diferencia. Con el mexicano iba Paul Seixas, quien advirtió de la peligrosidad del mexicano y con una etapa en la que estará más abierta.

El originario de Ensenada, Baja California, apretó el ritmo, consciente que era el momento idóneo para recortar distancias en la general.

En la última parte del ascenso, Seixas e Isaac del Toro protagonizaron un buen duelo, pero con una diferencia de 3:47” sobre los fugados. Ambos ciclistas cruzaron la meta con el mismo tiempo, 3:15”. El mexicano terminó la sexta etapa en el lugar 20, lo que le sirvió para subir al Top 10.