Isaac del Toro llegó a la etapa 4 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 en el lugar 16 y tras la conclusión, el mexicano recuperó dos posiciones para estar ubicado en el sitio 14 en la Clasificación general, donde el francés Alex Baudin sigue de líder.

El originario de Ensenada, Baja California, sigue estando a 1:16 del líder, pero es el mejor latinoamericano posicionado en la Clasificación general y del UAE Team Emirates XRG; su compañero Kevin Vermaerke está en el lugar 15. El colombiano Santiago Buitrago se ubica 17.

Isaac del Toro pasó del lugar 16 al 14 en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 Mexsport

La etapa 5 del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 tendrá como salida Saint-Chamond para finalizar en el Parc Des Oiseaux Villars-Les-Dombes, en un recorrido de 198 kilómetros. Tendrá dos puertos de montaña.

Isaac del Toro tendrá una buena oportunidad para seguir recuperando posiciones. El corredor más cercano es Clan Uijtdebroeks del Movistar Team, a siete segundos.

El ciclista mexicano de 22 años suma 26 victorias en su paso por el UAE Team.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN DEL TOUR AUVERGNE RHONE-ALPES 2026 (ETAPA 4):

1. Alex Baudin - 13:35’:13”.

2. Kevin Vauquelin – a 00:12”.

3. Oscar Onley – a 00:12”.

4. Matteo Jorgenson – a 00:15”.

5. Juan Ayuso – a 00:47”.

6. Mattias Skjelmose – a 00:47”.

7. Jorgen Nordhagen – a 00:50”.

8. Carlos Rodríguez – a 00:57”.

9. Leo Bisiaux – a 00:59”.

10. Paul Seixas – a 1:00”.

11. Luke Plapp – a 1:00”.

12. Luke Tuckwell – a 1:03”.

13. Cian Uijtdebroeks – a 1:07”.

14. Isaac del Toro – a 1:16”.

15. Kevin Vermaerke – a 1:20”.