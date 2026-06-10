Isaac del Toro recupera posiciones en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

El mexicano Isaac del Toro recuperó dos posiciones en la Clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, luego de quedar en el lugar 71 en la etapa 4, donde el ganador fue el estadunidense Quinn Simmons con 3:04:08 en un cierre de alarido entre los ciclistas que protagonizaron la fuga y el pelotón en la meta de Montrond-Les-Bains, una etapa de montaña con seis picos y con 167 kilómetros en el recorrido. El francés Alex Baudin conservó el maillot amarillo.

El italiano Marco Grigo ganó el primer puerto y logró sumar unidades para la clasificación. Por su parte, en el punto de Arlanc, Nadav Raisberg sumó unidades al rebasar la zona en primer lugar.

En la cuarta etapa, Isaac del Toro terminó en el sitio 71, a 4 segundos del ganador de la prueba AFP

Cuando faltaban 97 kilómetros, se armó la fuga con tres corredores, teniendo en la cima a Quinn Simons, Andreas Kron y Jordan Jegat. El mexicano Isaac del Toro se encontró con el pelotón, a 25 segundos.

El ecuatoriano Jan Castellón también sumó puntos en el último pico de montaña.

Con más de 30 kilómetros por correrse, aumentó el número de líderes de la carrera y alargaron su fuga con respecto al pelotón, a 57 segundos.

A poco de menos de cinco kilómetros, la diferencia entre el pelotón y los líderes se redujo a 16 segundos. El francés y líder de la competencia, Alex Baudin, se adelantó para ponerse al frente del pelotón. Más atrás vino Isaac del Toro.

Isaac del Toro pasó del lugar 16 al 14 en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 AFP

Las cosas se pusieron al rojo vivo en el último kilómetro, la diferencia la recortaron a ocho segundos. Cuando todo parecía que iba a haber una sorpresa, el estadunidense Quin Simmons (Lidl-Trek) no lo permitió y mostró todo su poderío para ser el hombre más rápido y cruzar la meta en 3:34.08.

En segundo lugar llegó Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tercero Matteo Vercher (Total Energies), Marco Frigo quinto y Raúl García Pierna quinto.

‘El Torito’ llegó en el lugar 71, a 4 segundos, junto a 60 corredores que se quedaron con ese tiempo de distancia sobre el ganador Quin Simmons. Con ello, el mexicano subió dos posiciones y pasó del lugar 16 al sitio 14.