LeBron ya tiene compañía en Filadelfia

LeBron James no tardó en recibir un nuevo respaldo en su aventura con los Philadelphia 76ers. Apenas un día después de que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA sorprendiera al aceptar jugar con la franquicia de Pensilvania, el equipo aseguró la incorporación del experimentado Kentavious Caldwell-Pope, quien volverá a compartir vestidor con el legendario alero.

El escolta de 33 años acordó rescindir su contrato con los Memphis Grizzlies para convertirse en agente libre y posteriormente firmar un convenio por una temporada y 3.9 millones de dólares con los 76ers, una vez que concluya el proceso de waivers.

La negociación fue cerrada entre la directiva de Memphis y Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports y representante del jugador, permitiendo que Caldwell-Pope encuentre un nuevo destino en un equipo que busca convertirse en uno de los principales contendientes de la Conferencia Este.

Reencuentro con LeBron

La llegada de Kentavious Caldwell-Pope representa un reencuentro con LeBron James, con quien conquistó el campeonato de la NBA en 2020 defendiendo los colores de Los Angeles Lakers durante la temporada disputada en la burbuja de Orlando.

Aquella sociedad dejó un grato recuerdo para la franquicia angelina y ahora volverá a reunirse en Filadelfia, donde los 76ers intentan construir un plantel con experiencia, defensa y tiro exterior para aspirar al campeonato.

Además de ese título con los Lakers, Caldwell-Pope también levantó el trofeo Larry O’Brien en 2023 como integrante de los Denver Nuggets, consolidándose como uno de los jugadores de rol más confiables de la liga.

Un especialista defensivo

A lo largo de su carrera, Kentavious Caldwell-Pope se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores jugadores con perfil 3&D, especialistas en defensa perimetral y disparo de tres puntos.

Sin embargo, las últimas campañas han mostrado un ligero descenso en su producción ofensiva. Durante la temporada pasada con los Grizzlies disputó 51 partidos, antes de perderse los últimos 31 encuentros tras someterse a una cirugía para corregir una desalineación en el dedo meñique de la mano derecha.

Antes de la lesión registró promedios de 8.4 puntos, 2.7 asistencias y 2.5 rebotes en 21.3 minutos por partido, además de lanzar para 49.5 por ciento en tiros de dos puntos y 31.6 por ciento desde la línea de tres.

Aunque su efectividad desde larga distancia ha disminuido —después de lanzar por encima del 39 por ciento entre 2020 y 2024, no ha superado el 34.2 por ciento en las dos campañas más recientes—, su experiencia, su capacidad defensiva y el conocimiento que tiene de los partidos de alta presión lo convierten en una pieza de gran valor.

Con LeBron James ya confirmado y ahora la incorporación de Kentavious Caldwell-Pope, los Philadelphia 76ers continúan moviendo sus piezas con la intención de presentar un equipo capaz de competir desde el primer día por el campeonato de la NBA.