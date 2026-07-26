La protesta crece en la Liga de Expansión

La protesta de los futbolistas de la Liga de Expansión contra la continuidad de la suspensión del ascenso y descenso tomó mayor fuerza durante la Jornada 1 del torneo. Luego de la manifestación realizada el viernes en el duelo entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos UAT, este sábado se sumaron otros dos encuentros, por lo que ya son tres de los primeros siete partidos del campeonato los que han registrado la misma forma de inconformidad.

La primera manifestación del sábado ocurrió en el Estadio Morelos, donde Atlético Morelia y Atlético La Paz acordaron permanecer sin disputar el balón durante el primer minuto del encuentro. Tras el silbatazo inicial, los 22 futbolistas respetaron la protesta antes de comenzar a competir de manera normal.

Más tarde, la escena volvió a repetirse en el compromiso entre Leones Negros y Coyotes, cuyos jugadores también dejaron correr los primeros 60 segundos sin pelear la posesión de la pelota, enviando un nuevo mensaje de rechazo a la decisión de mantener cerrado el camino deportivo hacia la Liga MX.

Tres protestas en los primeros siete partidos

Con estas dos nuevas manifestaciones, ya son tres de los primeros siete encuentros de la Jornada 1 los que han incluido la protesta de los futbolistas. Todo comenzó el viernes, cuando Mineros de Zacatecas y Correcaminos UAT realizaron la misma acción durante el arranque de su compromiso.

En los tres casos, los jugadores permanecieron prácticamente inmóviles tras el silbatazo inicial, una imagen que buscó evidenciar el descontento que existe en buena parte del circuito de plata por la falta de un sistema de ascenso basado en los resultados deportivos.

La manifestación surge después de que se confirmara que el ascenso y descenso continuará suspendido en el futbol mexicano, una determinación que ha provocado críticas tanto de clubes como de futbolistas, quienes consideran que se elimina uno de los principales incentivos competitivos para las instituciones de la categoría.

La Jornada 1 concluye este domingo

La Jornada 1 de la Liga de Expansión concluirá este domingo con el encuentro entre Tapatío y Cruz Azul Hidalgo.

Aunque no está completamente descartado que el partido también pueda registrar una manifestación similar, el escenario se considera poco probable, ya que ambos equipos son filiales de organizaciones de Primera División, a diferencia de los clubes que ya participaron en las protestas durante el arranque del torneo.

Por ahora, la inconformidad ya quedó reflejada en tres de los siete primeros encuentros del campeonato, una señal de que el debate por el regreso del ascenso y descenso sigue muy presente dentro de la Liga de Expansión.