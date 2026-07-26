¡Buenas noticias! Berterame está consciente y evoluciona favorablemente

Las noticias son alentadoras para el delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame. Después del fuerte golpe en la cabeza que sufrió durante el partido entre Inter Miami y CF Montreal, el atacante se encuentra consciente y evolucionando favorablemente, de acuerdo con la actualización ofrecida por el club tras el encuentro.

El futbolista permanece bajo observación médica mientras se le practican diversos estudios para descartar cualquier complicación derivada del impacto. Sin embargo, el panorama es positivo y su familia ha permanecido informada en todo momento sobre su estado de salud.

El entrenador del Inter Miami fue el encargado de transmitir el reporte más tranquilizador de la noche, luego de los minutos de enorme incertidumbre que se vivieron sobre el terreno de juego.

Gracias a Dios se está recuperando bien. Está consciente y su familia está al tanto de todo y tranquila. Lo más importante es que está bien”, aseguró el estratega.

Las declaraciones llevaron calma después de que el seleccionado mexicano se desplomara sobre el césped tras recibir un codazo dentro del área y golpearse violentamente la cabeza contra el terreno de juego, una acción que obligó a detener el partido y movilizar de inmediato a los servicios de emergencia.

Continúa bajo observación médica

Aunque la escena generó preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, la rápida respuesta del personal médico permitió atender al delantero desde los primeros segundos.

El atacante fue inmovilizado sobre el terreno de juego antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde continúa sometiéndose a pruebas médicas como parte del protocolo establecido para este tipo de lesiones.

“Los propios jugadores ayudaron a traer la camilla rápidamente, y la ambulancia llegó enseguida. Fue una respuesta muy rápida para ayudar a Germán. Ahora mismo está en la clínica haciéndose pruebas, pero está bien”, explicó el entrenador.

El técnico también reconoció el impacto que provocó el incidente entre todos los presentes, quienes por varios minutos dejaron de pensar en el partido para concentrarse únicamente en la salud del delantero.

“Nos impactó a todos porque no sabíamos qué hacer. Fue un momento de gran desesperación y profunda tristeza, porque iba más allá del resultado y del futbol; se trata de una vida humana, eso es lo que más importa”, agregó.

La salud fue la mejor noticia de la noche

El Inter Miami terminó imponiéndose 1-0 al CF Montreal en el Estadio Saputo, en un encuentro que también marcó el debut del brasileño Casemiro con el conjunto de Florida.

Sin embargo, el resultado quedó completamente en segundo plano. La principal preocupación fue el estado de salud de Germán Berterame, quien abandonó la cancha entre aplausos tras recibir atención médica de emergencia.

La actualización ofrecida al finalizar el encuentro permitió llevar tranquilidad tanto al plantel del Inter Miami como a los aficionados del seleccionado mexicano. Aunque Germán Berterame permanecerá bajo observación hasta conocer el resultado de todos los estudios, el primer reporte es alentador: está consciente, estable y evoluciona favorablemente después del fuerte golpe que sufrió en Montreal.