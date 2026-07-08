Así va Isaac del Toro en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 (Etapa 5)
Isaac del Toro finalizó la etapa 5 en el puesto 32, por lo que conservó su lugar en la Clasificación general del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro comenzó la Etapa 5 en el Octavo lugar de la Clasificación general del Tour de Francia y así se mantuvo, a pesar de haber finalizado en el sitio 32 en la prueba que tuvo inicio en Lannemezan y meta en Pau, con 158.3 kilómetros de recorrido.
El gran protagonista de la jornada fue Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien desde el banderazo de salida cumplió lo que prometió: hacer un pequeño movimiento para hacerse notar y disfrutar de la carrera. Su fuga le duró 144 kilómetros.
El ganador de la Etapa 5 fue el representante de Países Bajos, Olav Kooij, quien ganó el sprint masivo con un tiempo de 3:29:07”, mismo registro que hicieron Max Kanter y Huub Artz.
Isaac del Toro está a 24 segundos de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates.
ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 5):
1) Torstein Traeen – 16:32:07”.
2) Sean Quinn – a 00:28 segundos.
3) Mathias Vacek – a 03’50”.
4) Tadej Pogacar – a 7’53”.
5) Jonas Vingegaard – a 7’ 53”.
6) Ramses Debruyne – a 8’ 06”.
7) Remco Evenepoel – a 8’ 16”.
8) Isaac del Toro – a 8’ 17”.
9) Juan Ayuso – a 8’ 20”.
10) Paul Seixas – a 8’ 41”.
La etapa de este jueves 9 de julio será clave para Isaac del Toro. Tendrá salida en Pau y como meta en Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros y será en montaña.
Tendrá cinco puertos de montaña.