Última Hora Impreso de hoy

Así va Isaac del Toro en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 (Etapa 5)

Isaac del Toro finalizó la etapa 5 en el puesto 32, por lo que conservó su lugar en la Clasificación general del Tour de Francia 2026

Por: Arturo López

Así va Isaac del Toro en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 (Etapa 5)
Así va Isaac del Toro en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 (Etapa 5)Captura de pantalla y Mexsport

Isaac del Toro comenzó la Etapa 5 en el Octavo lugar de la Clasificación general del Tour de Francia y así se mantuvo, a pesar de haber finalizado en el sitio 32 en la prueba que tuvo inicio en Lannemezan y meta en Pau, con 158.3 kilómetros de recorrido.

El gran protagonista de la jornada fue Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien desde el banderazo de salida cumplió lo que prometió: hacer un pequeño movimiento para hacerse notar y disfrutar de la carrera. Su fuga le duró 144 kilómetros.

Isaac del Toro está a 24 segundo de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates
Isaac del Toro está a 24 segundo de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team EmiratesMexsport

El ganador de la Etapa 5 fue el representante de Países Bajos, Olav Kooij, quien ganó el sprint masivo con un tiempo de 3:29:07”, mismo registro que hicieron Max Kanter y Huub Artz.

Isaac del Toro está a 24 segundos de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 5):

1) Torstein Traeen – 16:32:07”.

2) Sean Quinn – a 00:28 segundos.

3) Mathias Vacek – a 03’50”.

4) Tadej Pogacar – a 7’53”.

5) Jonas Vingegaard – a 7’ 53”.

6) Ramses Debruyne – a 8’ 06”.

7) Remco Evenepoel – a 8’ 16”.

8) Isaac del Toro – a 8’ 17”.

9) Juan Ayuso – a 8’ 20”.

10) Paul Seixas – a 8’ 41”.

La etapa de este jueves 9 de julio será clave para Isaac del Toro. Tendrá salida en Pau y como meta en Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros y será en montaña.

Tendrá cinco puertos de montaña.

Temas: