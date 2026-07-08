Isaac del Toro comenzó la Etapa 5 en el Octavo lugar de la Clasificación general del Tour de Francia y así se mantuvo, a pesar de haber finalizado en el sitio 32 en la prueba que tuvo inicio en Lannemezan y meta en Pau, con 158.3 kilómetros de recorrido.

El gran protagonista de la jornada fue Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien desde el banderazo de salida cumplió lo que prometió: hacer un pequeño movimiento para hacerse notar y disfrutar de la carrera. Su fuga le duró 144 kilómetros.

Isaac del Toro está a 24 segundo de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates Mexsport

El ganador de la Etapa 5 fue el representante de Países Bajos, Olav Kooij, quien ganó el sprint masivo con un tiempo de 3:29:07”, mismo registro que hicieron Max Kanter y Huub Artz.

Isaac del Toro está a 24 segundos de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026 (ETAPA 5):

1) Torstein Traeen – 16:32:07”.

2) Sean Quinn – a 00:28 segundos.

3) Mathias Vacek – a 03’50”.

4) Tadej Pogacar – a 7’53”.

5) Jonas Vingegaard – a 7’ 53”.

6) Ramses Debruyne – a 8’ 06”.

7) Remco Evenepoel – a 8’ 16”.

8) Isaac del Toro – a 8’ 17”.

9) Juan Ayuso – a 8’ 20”.

10) Paul Seixas – a 8’ 41”.

La etapa de este jueves 9 de julio será clave para Isaac del Toro. Tendrá salida en Pau y como meta en Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros y será en montaña.

Tendrá cinco puertos de montaña.