Ejemplo de vida de Torstein Traeen: superó el cáncer y es líder del Tour de Francia

El noruego Torstein Traeen (Uno-X) es un ejemplo de resistencia y de superación. En 2022 se le diagnosticó cáncer de testículos y este martes 7 de julio de 2026, se convirtió en el nuevo líder del Tour de Francia.

La vida le cambió a Traeen un viernes 13. En una concentración con el Uno-X, bromeaban de que algo malo iba a pasar por la fecha. La burla se quedó sepultada cuando recibió una llamada telefónica, la del doctor del equipo, Knut Ronning.

Torstein Traeen vivió un momento difícil cuando un viernes 13 se enteró de la noticia Reuters

El ciclista noruego leyó entre líneas un correo que le había mandado su doctor, sin saber lo que verdaderamente significaba. Un positivo por hCG en la Vuelta a Catalunya prendió las alarmas.

“Estaba en estado de shock”, recordó cyclingweekly.com.

Las dos explicaciones eran: positivo a un control antidopaje o un problema de salud.

“Me dijo que tenía que ir al médico inmediatamente y le pregunté por qué”, señaló Traeen, por lo que el doctor le respondió que podría estar muy enfermo.

Torstein Traeen confió en que todo iba a salir bien y se enfocó en volver al ciclismo Reuters

Después de 72 horas, el ciclista noruego ya se encontraba con su doctor de cabecera. Recordó que estaba bastante nervioso. En unos primeros análisis, no se detectaron nada, pero un dolor en la zona se intensificó. “Tenía que entrenar, pero no tenía ganas”.

Para la segunda valoración, se conoció la gravedad de la situación. Las palabras del doctor fueron: “Voy a asegurarme de que no mueras de cáncer”.

Torstein Traeen confió en que todo saldría bien y sólo se enfocaba en el ciclismo, y en volver a competir.

Después de pasar por una cirugía, el ciclista de 30 años volvió a competir, ahora en el Baltic Chain Tour. “Fue extraño volver, pero estaba muy contento”, recordó.

EL ASCENSO DE TORSTEIN TRAEEN EN EL TOUR DE FRANCIA 2026

Actualmente, en la etapa 4 del Tour de Francia 2026, se puso como nuevo líder de la competencia, en una jornada que estuvo marcada por un calor sofocante, llegando a los 40 grados centígrados.

Torstein Traeen se puso el maillot amarillo del Tour de Francia 2026 en la etapa 4 Reuters

Torstein Traeen inició la jornada de este martes como el número 24 en la Clasificación general, a cinco minutos y seis segundos. Llegó en octavo lugar y la ventaja respecto al pelotón, de 13 minutos, le permitió enfundarse el maillot amarillo.

El ciclista noruego, al que en 2022 se le diagnosticó un cáncer de testículos, ya llegó a vestir el jersey rojo de líder de la general en la última Vuelta a España, pero no había sido hasta ahora líder del Tour.

“El Tour de Francia es algo diferente, es un sueño llevar el maillot amarillo”, dijo Traeen, que se convierte en el tercer noruego en liderar la Grande Boucle, después de Thor Hushovd y Alexander Kristoff.

Traeen tiene 28 segundos de ventaja en la general sobre el estadounidense Sean Quinn, mientras que Pogacar y el otro gran favorito de este Tour, el danés Jonas Vingegaard, figuran ahora a 7 minutos y 53 segundos del primer lugar.