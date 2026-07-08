El plan del Real Madrid para fichar a Haaland; el Manchester City en alerta

Erling Haaland está cuajando un torneo excepcional en su debut absoluto en un Mundial. El delantero noruego ha sido una de las grandes sensaciones del campeonato, estando dentro de los goleadores del torneo.

Estos destacados rendimientos han avivado los rumores sobre su posible salida del Manchester City.

Noruega es comandada por Haaland. REUTERS

A pesar de ser una de las figuras centrales del equipo dirigido, ahora, por Enzo Maresca, las especulaciones sobre un cambio de aires se han intensificado en las últimas semanas, con varios clubes europeos siguiendo de cerca su situación.

Real Madrid planea fichar a Haaland en 2027

Según informa el medio catalán El Nacional, el Real Madrid ya tiene trazado un plan concreto para intentar hacerse con los servicios de Erling Haaland en un futuro próximo.

La entidad blanca considera que Haaland encaja perfectamente en el perfil de delantero que busca para liderar el ataque madridista durante la próxima década.

Aunque el Manchester City ha blindado al ‘Androide’ con un contrato hasta 2034 y una cláusula millonaria, los merengues ya fijaron fecha y oferta para convencerlo.

Será en 2027 cuando el Madrid haga la primera oferta por Haaland, la cual será de 170 millones de euros, cifra menor a la de su cláusula, pero esperan que ese dinero y la presión del noruego por fichar por los merengues, apuren al City a reducir el costo total.

Aunque en ‘La Casa Blanca’ anhelan a Erling, la moneda la tiene el City y no será sencillo negociar por su mejor jugador.

Real Madrid, una realidad para Haaland; en Barcelona, un sueño

Haaland ha sido vinculado en numerosas ocasiones al Real Madrid, que lo ha seguido desde sus primeros años en el Borussia Dortmund.

Sin embargo, el Barcelona también sueña con incorporarlo, lo que añade un ingrediente más al clásico pulso entre ambos gigantes del futbol español.

Haaland anotó un doblete con el que Noruega le ganó a Brasil Reuters

A pesar de ello, en este momento, parece más viable que Haaland se vista de blanco, que de blaugrana, sobre todo por los problemas económicos de los culés que hacen casi imposible que entren en una puja de dinero con el Madrid.