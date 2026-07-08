Es oficial: Enner Valencia no continuará con Pachuca para el Apertura 2026

Los Tuzos del Pachuca confirmaron este miércoles que Enner Valencia no continuará en el club de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, poniendo fin a la segunda etapa del delantero ecuatoriano con la institución.

A través de un comunicado, el conjunto hidalguense hizo oficial la salida del atacante y agradeció la entrega que mostró desde su regreso al equipo en septiembre de 2025.

Durante este segundo ciclo con Pachuca, Valencia disputó 22 partidos, marcó ocho goles y aportó una asistencia, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a ‘Superman’ por su inquebrantable entrega, profesionalismo y el orgullo con el que defendió nuestros colores en cada encuentro. Su paso por el Club de Futbol Pachuca ha dejado una huella imborrable, no solo por su calidad técnica, sino por la calidad humana que demostró dentro y fuera del terreno de juego.

Pachuca también destacó la participación del delantero con la Selección Nacional de Ecuador durante la Copa del Mundo 2026, torneo en el que el conjunto sudamericano alcanzó la ronda de dieciseisavos de final antes de ser eliminado por México.

Hacemos un reconocimiento especial por su desempeño con la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo, donde puso en alto el nombre de nuestra institución a nivel internacional, consolidándose como un referente del futbol mundial.

Con Ecuador, Enner Valencia fue titular en los cuatro partidos que disputó el equipo y acumuló 290 minutos sobre el terreno de juego. Aunque no logró marcar en esta edición del Mundial, se mantiene como el máximo goleador de la selección ecuatoriana en la historia de las Copas del Mundo, con seis anotaciones.

Enner Valencia pone fin a su segunda etapa con los Tuzos

La etapa que concluye marca el segundo ciclo de Enner Valencia como jugador del Pachuca.

Antes de dar el salto al futbol europeo, el delantero ya había vestido la camiseta de los Tuzos, donde llamó la atención por su rendimiento previo a la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Aquella actuación le abrió las puertas de la Premier League con su traspaso al West Ham United en una operación cercana a los 15 millones de euros, cifra que todavía se mantiene entre las transferencias más altas en la historia de la Liga MX.

Más de una década después, Valencia regresó a Pachuca para vivir una segunda etapa con el club. Ahora, tras un año en el equipo y después de representar a Ecuador en una nueva Copa del Mundo, el delantero vuelve a despedirse de la institución.

Hasta el momento no hay detalles del equipo al que llegará Valencia. Sin embargo, diversos reportes apuntan a que podría llegar a la MLS o volver al Emelec de Ecuador, club donde inició su carrera como profesional.