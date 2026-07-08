Isaac del Toro terminó en el lugar 32 en la etapa 5 del Tour de Francia

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 nos ofreció una fuga temprana que protagonizó Baptiste Veistroffer y que duró más de 100 kilómetros, pero el ganador fue Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), mientras que el mexicano Isaac del Toro finalizó en el sitio 32 de la prueba que inició en Lannemezan y tuvo como meta Pau, con 158.3 kilómetros de recorrido.

La etapa de este miércoles Inició en Lannemezan, una región que recibió una Etapa del Tour de Francia por sexta ocasión; la primera fue en 1999. Tuvo un recorrido neutralizado de 5.5 kilómetros.

Baptiste Veistroffer es el protagonista del inicio del Tour de Francia, que comenzó su fuga desde el banderazo de salida de la Etapa 5 AFP

Tras el banderazo de salida, Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) cumplió lo que advirtió: hacer un movimiento interesante para disfrutar como todo local y mostrarse de una u otra forma. Atacó y se marchó en solitario, sin que el pelotón pusiera resistencia; le llegó a sacar una diferencia de 3:18”.

El ciclista de Lotto se ha caracterizado por sus escapadas, así se le ha visto en diferentes pruebas. El francés es un extriatleta y se pasó al ciclismo en 2020, donde alterna su pasión por el ciclismo con el de su trabajo como ingeniero naval en la Armada de su país.

Pasaron 50 kilómetros y el pelotón, donde estaba Isaac del Toro y Tadej Pogacar, recortó distancias, pero Veistroffer siguió como líder de la carrera.

Baptiste Veistroffer ganó los 25 puntos del Sprint Intermedio de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026 Reuters

Baptiste Veistroffer hizo historia. Su nombre quedará grabado en los libros del Tour de Francia, debido a que es el último ciclista en superar una escapada que superó los 100 kilómetros. La anterior se dio en la etapa 8 del Tour de Francia, cuando Jonas Abrahamsen fue el protagonista en un recorrido entre Semur-en-Auxois y Colombey-les-Deux-Églises; al noruego lo alcanzaron a 13 kilómetros de la meta.

Veistroffer ganó los 25 puntos que otorgó el Sprint Intermedio de Vic-en-Bigorre. Las unidades van a la Clasificación por Puntos.

ASÍ SE REPARTIERON LOS PUNTOS DEL SPRINT INTERMEDIO DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

1. Baptiste Veistroffer = 25 puntos.

2. Max Kanter = 20 puntos.

3. Mads Pedersen = 16 puntos.

4. Biniam Girmay = 14 puntos.

5. Jasper Philipsen = 12 puntos.

6. Anthony Turgis = 10 puntos.

7. Fernando Gaviria = 9 puntos.

8. Jake Stewart = 8 puntos.

9. Tim Merlier = 7 puntos.

10. Mike Teunissen = 6 puntos.

11. Tim Marsman = 5 puntos.

12. Aaron Gate = 4 puntos.

13. Quinn Simmons = 3 puntos.

14. Mathis Le Berre = 2 puntos.

15. Dylan van Baarle = 1 punto.

En el único puerto de montaña de la Etapa 5 del Tour de Francia 2026, en Cote de Baleix, con un kilómetro de subida de Categoría 3, cambió todo. El pelotón recortó distancias. Valentine Paret Peintre lideró a los perseguidores, secundado por Kasper Asgreen y Fred Wright; Isaac del Toro estuvo más atrás.

Isaac del Toro siempre estuvo en el pelotón en la Etapa 5 del Tour de Francia Reuters

En el kilómetro 14.3, el pelotón alcanzó a Veistroffer y después se suscitaron varias caídas. La lucha en el podio se definió con un sprint masivo, teniendo a Olav Kooij como el ganador de la Etapa 5. El mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en el sitio 32.

ASÍ QUEDARON LOS PRIMEROS LUGARES DE LA ETAPA 5 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

1) Olav Kooij – 3:29:07”.

2) Max Kanter - 3:29:07”.

3) Huub Artz - 3:29:07”.

32) Isaac del Toro – a +00:14”.