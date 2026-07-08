El video del UAE-Team que demuestra que Isaac del Toro es el gregario perfecto de Tadej Pogacar

Sobre los delgados hombros de Isaac del Toro descansan buena parte de las esperanzas del UAE-Team Emirates por refrendar el título del Tour de Francia 2026, y no como la principal baza de la formación árabe, sino como el gregario perfecto del esloveno Tadej Pogacar en su misión por ganar por quinta ocasión (tercera consecutiva) la Grande Boucle. En las redes del UAE-Team, Del Toro ya es un protagonista asiduo, como en el video que compartieron en sus redes sociales con el joven ciclista mexicano junto a Pogacar cerrando su trabajo del día sobre la bicicleta fija ante la mirada de los aficionados tricolores que los coreaban a ambos… El 1-2 de lujo en la lucha por la gloria gala.

Y no es una exageración darle tal relevancia a Del Toro en su debut profesional en el Tour de Francia, pues después de cinco etapas, se mantiene en el top 10 en la octava posición (a 08:17 minutos del líder Torstein Traeen) como el segundo mejor pedalista del UAE-Team Emirates, sólo por detrás de Pogacar (a 7:53 minutos) que marcha en la cuarta posición.

¿Cómo ha sido el desempeño de Del Toro en el Tour de Francia?

Después de cinco etapas, Isaac del Toro ya ha escrito con letras doradas una nueva hazaña en el ciclismo mexicano luego de haber conquistado la victoria del segundo día de competencia con la llegada en alto en la montaña de Montjuic, para unirse a Raúl Alcala (dos etapas en 1989 y 1990) como los únicos mexicanos en coronar jornadas en la Grande Boucle.

Ese día el trabajo deL dúo Pogacar-Del Toro fue perfecto y el esloveno, claro líder de la formación, fue quien le abrió la puerta a la gloria al mexicano al darle la oportunidad de triunfar en su primera etapa.

¿Qué esperar de Del Toro en las próximas etapas del Tour de Francia?

Isaac del Toro mostrará el empaque de joven promesa del ciclismo mundial cuando el calendario del Tour de Francia presente días de ascenso en como el que tendrá este jueve 9 de julio con el ascenso en el legendario Col du Tourmalet y la llegada en Gavarnie-Gèdre después de un ascenso de 17 kilómetros.

En el calendario de esta edición del Tour de Francia se programaron ocho etapas con ascensos montañosos y cinco llegadas en escalada, pruebas exigen grandes desgastes entre los participantes.