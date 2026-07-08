Etapa 6 del Tour de Francia, una de las claves para Isaac del Toro

La etapa 6 del Tour de Francia 2026 será distinta a la de este miércoles, donde Baptiste Veistroffer tuvo una fuga que duró 144 kilómetros, un velocista debutante que ganó la prueba, Olav Kooij, y sin movimientos en la Clasificación general. Para este jueves, está considerada como una gran etapa, debido a que será de montaña.

La etapa 6 del Tour de Francia tendrá como inicio Pau y como meta Gavernie-Gedre, con una longitud de 186.2 kilómetros, con cinco puertos de montaña, ideales para las condiciones del mexicano Isaac del Toro.

En la etapa 5 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro llegó en el sitio 32 Reuters

Para la etapa de este jueves, varios escaladores ya han advertido que sacarán al escalador que lleva dentro, como lo hizo Alex Baudin.

“Mañana me tocará sacar al escalador que llevo dentro. Espero tener buenas piernas, porque no va a ser fácil entrar en la escapada dado que los primeros kilómetros son muy llanos”, dijo el líder de la Clasificación de Montaña.

Por su parte, Mathias Vacek, líder de la Clasificación de los jóvenes, avisó que en la Etapa 6 del Tour de Francia intentará seguir a los escaladores y gestionar su mi ritmo en la subida al Tourmalet. “El simple hecho de vestir el maillot blanco durante un par de días ya supone un gran éxito para nosotros”.

Así será la etapa 6 del Tour de Francia 2026 Captura de pantalla

A su corta edad, Isaac del Toro es considerado como un escalador de élite, debido a la explosividad que tiene en las escaladas largas y su potencia en las piernas para responder a los ataques.

En la Clasificación general, el ciclista mexicano está ubicado en octavo lugar y está a 24 segundos de Tadej Pogacar, quien ocupa el cuarto puesto.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Cote de Loucrup en el kilómetro 50.9, de categoría 4.

- Cote de Mauvezin en el kilómetro 77.3, de categoría 3.

- Col D’Aspin en el kilómetro 118.1, de categoría 1.

- Col du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet en el kilómetro. 147.8, de Categoría HC.

- Gavernie-Gédre en el kilómetro 186.2, de categoría 2.

¿DÓNDE VER LA ETAPA 6 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?

- ESPN 3.

- Disney +.