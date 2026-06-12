¿Quién reemplazará a César Montes? Javier Aguirre define la defensa de México

Javier Aguirre, técnico de México, se entrega a su experiencia para sacar adelante al equipo ante las circunstancias adversas. Es un viejo marinero que ha atravesado tempestades y no entra en pánico. Sabía que llevar a cuatro delanteros permitía el riesgo de que una baja en defensa lo pusiera a mover las fichas.

Después del debut, en la Selección bajó la presión. Los jugadores se mostraron muy distendidos y apagados. "Lo importante es descansar, porque después de que vimos a Corea por la noche mientras cenamos, sabemos que vamos a correr mucho", comentan desde el interior de la Selección.

La pareja habitual, y lo mejor que tiene México, era la central con Johan Vásquez y César Montes, pero éste último se fue expulsado por una jugada que siguen creyendo dentro del Tri que fue injusta.

El defensa mexicano César Montes salió expulsado en el debut ante Sudáfrica Imagenshop

¿Quién entra como defensa para el juego contra Corea?

El Vasco Aguirre ha pedido que dejen de pensar en lo que fue. Lo importante era ganar en el debut para descargar la presión existente del entorno y, conseguido eso, ahora se enfocará desde este domingo en calibrar la zona defensiva.

Edson Álvarez entrará al quite. Aunque era la imagen de la Selección y el capitán, la lesión en febrero del tobillo izquierdo lo fue relegando. Llegó al Mundial al ras de su condición física y dejó de ser titular para dar paso a Erik Lira. Sin embargo, también puede ser central y pudo participar 14 minutos ante Sudáfrica, por lo que la expulsión de César Montes le abre el camino para jugar ante Corea.

Edson Álvarez listo para entrar al ruedo en la defensa Imagenshop

Edson Álvarez va en recuperación y lo único que asalta en duda a Javier Aguirre es la rapidez con la que juegan los coreanos.

"Ya los tenemos identificados. Este domingo y lunes será importante para medir la velocidad de Edson. Por fortuna tenemos a Erik Lira en buen momento que hace coberturas de central también y permitirá que Edson salga con mayor amplitud sin preocuparse tanto en el regreso defensivo", cuentan desde dentro del Tri.