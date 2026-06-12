¡Locura vikinga! Haaland invade la Final de la NHL y se vuelve viral antes de su debut mundialista

La llegada de la selección de Noruega a territorio estadunidense para el Mundial 2026 no pasó desapercibida. Aprovechando su primera noche de concentración, la delegación escandinava, encabezada por Erling Haaland, se escapó al Lenovo Center de Raleigh, Carolina del Norte, para presenciar el Juego 5 de la Final de la Copa Stanley de la NHL.

El delantero del Manchester City, quien firmó una campaña espectacular con 27 goles en la Premier League, fue el centro de todas las miradas. El equipo noruego tiene su base en Greensboro, a 120 kilómetros del estadio, lo que facilitó el traslado para presenciar el duelo entre los Carolina Hurricanes y Las Vegas Golden Knights.

El show de Haaland en el hockey sobre hielo

La organización de los Hurricanes no dejó pasar la oportunidad publicitaria. Equiparon a toda la delegación europea con jerseys personalizados de los Canes, pero fue el ‘Androide’ quien se robó el espectáculo:

Portando con orgullo los colores locales, Haaland alentó con intensidad desde la grada en la victoria de Carolina 4-2 sobre Las Vegas, resultado que pone la serie 3-2 a favor de los locales.

Las imágenes del goleador celebrando las anotaciones sobre el hielo se volvieron virales en redes sociales en cuestión de minutos, regalando una de las postales más inesperadas del arranque mundialista.

El regreso de Noruega y un debut histórico

Este baño de cultura deportiva estadounidense sirve como preámbulo para el gran reto de la selección nórdica, que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998. El debut de Noruega en el Grupo I está programado para el próximo martes frente a Irak, en un sector sumamente competitivo que también integran Francia y Senegal.

Antes de vestirse de corto, el atacante tendrá la oportunidad de seguir el Juego 6 este domingo si decide viajar a Las Vegas. La Copa del Mundo en Norteamérica apenas comienza, y sus máximas estrellas ya están disfrutando del ecosistema deportivo americano.