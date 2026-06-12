¿Cuánto cuesta un recuerdo del Mundial? Los precios en la tienda oficial del estadio de Los Ángeles

Antes de buscar su asiento o tomarse la foto obligada en el estadio Los Ángeles, cientos de aficionados hacen una escala obligada: la tienda oficial del Mundial.

Entre playeras, peluches y recuerdos de colección, la emoción por el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay también se traduce en dólares.

La tienda instalada en el inmueble se ha convertido en uno de los puntos más concurridos durante las horas previas al encuentro. Algunos buscan un recuerdo accesible; otros no dudan en gastar varios dólares con tal de llevarse a casa una pieza exclusiva de la Copa del Mundo.

Los artículos más económicos son los imanes conmemorativos del torneo, disponibles por 19 dólares ($327 pesos) Apenas unos pasos más adelante aparecen los peluches de las mascotas Zayu, Maple y Clutch, que tienen un costo de 25 dólares ($430 pesos) y suelen llamar la atención de niños y coleccionistas.

La Copa del Mundo de Lego es uno de los productos de éxito dentro de la marca. Sebastían Díaz de León

Después llegan las playeras oficiales del Mundial, cuyos precios van de 40 a 70 dólares ($688 a $1,205 pesos) dependiendo del modelo. Las bufandas mundialistas también figuran entre los productos más solicitados y se venden en 50 dólares ($861 pesos)

Para quienes quieren vestir los colores de su selección, las playeras de los equipos participantes tienen un precio de 109 dólares (1,877 pesos), convirtiéndose en una de las compras más comunes entre los aficionados.

Los diferentes tamaños de balones también se venden en la tienda. Sebastían Díaz de León

Pero los verdaderos artículos de lujo aparecen al fondo de la tienda. El balón oficial del torneo alcanza los 200 dólares ($3445 pesos), mientras que la pieza más costosa es una réplica de la Copa del Mundo hecha con Lego, disponible por 300 dólares (5,100 pesos).

Para muchos aficionados, la primera prueba de resistencia en el Mundial llega frente a las cajas registradoras.