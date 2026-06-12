En redes sociales piden que la final del Mundial 2026 se haga en México y no en Estados Unidos

El primer partido del Mundial 2026 disputado en el Estadio Ciudad de México generó diversos comentarios en redes sociales, todos ellos destacando el colorido y el éxito no solo del partido, sino también del ambiente que, muchos consideran, es el adecuado para una Copa del Mundo de la FIFA.

El Mundial 2026 se comparte entre México, Estados Unidos y Canadá. Mientras que el país dirigido por Donald Trump cuenta con el mayor número de encuentros, la realidad es que no ha despertado el interés esperado.

Aunque el Mundial de Estados Unidos 1994 mantiene el récord de asistencia, en esta ocasión aún no despierta la pasión que algunos esperan, lo cual ha quedado reflejado en el sector hotelero quienes han visto que el éxito económico esperado aún no llega.

Pero la tarde del jueves 11 de junio, el Estadio Ciudad de México, el inmueble que compite contra estadios multimillonarios y de reciente creación de Estados Unidos, demostró porque ha sido tres veces sede mundialista.

La experiencia dentro del Estadio Ciudad de México no fue igual para todos los aficionados REUTERS

La final debería ser en México

Influencers de todo el mundo en redes sociales llegaron a la conclusión de que la final del Mundial 2026 debería ser en el Estadio Ciudad de México, que ha visto a figuras como Pelé o Diego Armando Maradona pisar su césped, y no en un estadio de NFL como es el caso del MetLife en Nueva Jersey.

Los comentarios en redes sociales apuntan que, si bien el escenario en Estados Unidos es novedoso y, seguro ofrece comodidades, no tendrá la misma esencia que tiene el Estadio Ciudad de México que cautivó a millones en el mundo en sus televisores reviviendo la vibra que no se presenciaba desde Brasil 2014.

Al Estadio Ciudad de México le restan solo cuatro juegos de este Mundial, pero de nueva cuenta demostró que el país podría organizar el torneo solo debido al amor por el futbol.