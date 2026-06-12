Así se vive un partido del Mundial en un palco VIP: lujo, bebidas premium y boletos de alto costo

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica no solo generó expectativa dentro de la cancha. Mientras miles de aficionados enfrentaron dificultades para conseguir boletos, otros disfrutaron una experiencia exclusiva en los palcos y zonas VIP del renovado Estadio Azteca, sede que durante la Copa del Mundo opera bajo la denominación de Estadio Ciudad de México.

Las áreas de hospitalidad ofrecieron una experiencia muy distinta a la del público general, con acceso a espacios privados, alimentos premium y bebidas exclusivas, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos para los asistentes con mayor poder adquisitivo.

Lounge VIP: tequila, cerveza y acceso exclusivo

Previo al ingreso al inmueble, algunos aficionados pudieron acceder a una zona lounge instalada a un costado del estadio. El acceso estaba reservado únicamente para quienes contaban con boletos VIP o paquetes de hospitalidad.

En este espacio exclusivo, los asistentes recibían un brazalete de identificación que les permitía disfrutar de un ambiente acondicionado con césped artificial, áreas de convivencia y una amplia oferta de bebidas, entre ellas tequila, vodka, ron y cerveza.

La experiencia buscó replicar los estándares de hospitalidad que la FIFA implementa en sus principales eventos internacionales.

El influencer conocido como Apugol accedió a una zona VIP a un costado del estadio Apugol

¿Cuánto cuesta un palco VIP en el Mundial 2026?

La diferencia más notable se encuentra dentro del estadio. De acuerdo con información difundida por Bloomberg Businessweek México, los paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026 varían según la ubicación y capacidad de cada palco.

Estos paquetes incluyen servicio de alimentos y bebidas, con opciones como alitas de pollo, hamburguesas, ensaladas, tablas de quesos, refrescos y bebidas alcohólicas premium.

Los costos parten desde los 35 mil 400 dólares, cifra equivalente a aproximadamente 670 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de experiencia contratada.

Alex Montiel conocido como el Escorpión Dorado vio el partido inaugural desde un palco alexmonthy

Comodidad y una vista privilegiada del partido

Más allá del servicio gastronómico, quienes accedieron a estas zonas disfrutaron de una experiencia considerablemente más cómoda que la del resto de los aficionados.

Los palcos cuentan con asientos de mayor calidad, espacios más amplios, atención personalizada y una vista privilegiada del terreno de juego. Además, ofrecen privacidad y acceso a productos que no están disponibles para el público general.

Estas ventajas han convertido a las zonas premium en uno de los productos más cotizados durante la Copa del Mundo.

Influencers presumieron la experiencia en redes sociales

La exclusividad de estos espacios quedó reflejada en redes sociales, donde diversos influencers y creadores de contenido compartieron videos e imágenes de su paso por el estadio.

Las publicaciones mostraron desde el acceso a las áreas VIP hasta la oferta gastronómica y las bebidas disponibles en los palcos, despertando la curiosidad de miles de aficionados que siguieron el encuentro desde otras zonas del inmueble o a través de televisión.

La modernización del estadio para albergar el Mundial 2026 no solo implicó mejoras estructurales y tecnológicas. También redefinió la experiencia para los asistentes, especialmente para quienes buscan comodidad, exclusividad y servicios de lujo.

Sin embargo, acceder a este tipo de experiencias requiere una inversión considerable, marcando una diferencia cada vez más evidente entre la experiencia tradicional en las gradas y la oferta premium que acompaña a los grandes eventos internacionales.