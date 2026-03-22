Uziel Muñoz logra top 10 en el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia

El lanzador mexicano de bala, Uziel Muñoz, tuvo una actuación destacada en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2026 donde el originario de Chihuahua se colocó en el top 10 de su especialidad consolidándose como uno de los mejores exponentes en la escena internacional.

Muñoz registró un lanzamiento de 20.30 metros en la fosa de Toruń. Aunque la marca fue suficiente para asegurar un lugar entre los diez mejores del planeta, el resultado se quedó corto respecto a sus registros previos de 20.74 y 20.71 metros con los que llegó a la competencia y quedando lejos respecto a la lucha por el top cinco donde las marcas estaban por encima de los 21 metros.

La prueba fue ganada por el neozelandés Tom Walsh con un registro de 21.82 metros. El podio fue completado por Jordan Geist (21.64 metros) y Roger Steen (21.49 metros), ambos de Estados Unidos.

Pese a no haber podido igualar su hazaña del 2025, donde se proclamó subcampeón mundial al aire libre en Tokio, Uziel Muñoz mantiene el top 10 que lo ha caracterizado desde su actuación en los pasados Juegos Olímpicos París 2024. Su siguiente objetivo ahora es destacar en su debut en Liga Diamante.

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