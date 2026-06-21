Uruguay queda al borde del abismo y Bielsa carga con la culpa tras el empate ante Cabo Verde

Marcelo Bielsa no buscó explicaciones lejos del banquillo. Después del empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde en la segunda jornada del Mundial 2026, el entrenador argentino apuntó directamente hacia él mismo como responsable de que la selección charrúa todavía no consiga una victoria en el torneo.

"El responsable soy yo", fue el mensaje de Bielsa después de un partido en el que Uruguay tuvo una ventaja de dos goles, pero terminó cediendo el empate ante una selección que llegó al Mundial como una de las historias inesperadas del campeonato.

El técnico reconoció que su equipo perdió el control del partido en un momento clave. Uruguay había encontrado espacios, dominaba la posesión y cerró el primer tiempo con una ventaja que parecía encaminar el resultado.

Lo determinante fue que cedimos el protagonismo en un momento en el que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival", explicó Bielsa.

¿Qué análisis hizo Bielsa del encuentro?

El entrenador consideró que el problema apareció después del descanso. Con el marcador a favor y la pelota en su poder, Uruguay no logró mantener la intensidad necesaria para cerrar el encuentro.

El primer tiempo lo cerramos con sensaciones de peligro, conseguimos dos goles. El problema más importante fue que empezó el segundo tiempo con la victoria y con la pelota, y fue ahí cuando no logró cerrar el partido", señaló.

Cabo Verde aprovechó ese momento y encontró la reacción para igualar el marcador. Bielsa admitió que los goles modificaron el estado emocional del encuentro y dejaron un cierre abierto en el que Uruguay incluso pudo haber perdido.

Después del 2-2 los goles son anímicamente muy influyentes, pero al final también tuvimos dos o tres opciones claras. Podíamos haber ganado y también haberlo perdido", comentó.

Sobre el funcionamiento del mediocampo con Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, Bielsa defendió su decisión de mantenerlos en cancha pese a los cuestionamientos sobre posibles cambios.

Es un muy buen mediocampo del equipo uruguayo. Elegí insistir con jugadores que para mí son muy importantes, muy capaces", explicó.

Uruguay ahora llegará obligado al duelo contra España del próximo 26 de junio en Guadalajara. El equipo de Bielsa todavía no gana en la Copa del Mundo y necesita sumar para mantener sus aspiraciones en el grupo.

El entrenador argentino sabe que el margen se reduce, pero mantiene una idea clara: el siguiente partido será una nueva oportunidad para corregir lo que, según él mismo reconoció, comenzó desde su propia toma de decisiones.