¡Se calentó el Loco Bielsa! Cortó en seco la pregunta que desató su molestia en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa no rehuyó a responder a la prensa que lo cuestionaba sobre el por qué de mirar hacia abajo durante la sesión fotográfica de FIFA en el Media Day de Uruguay. Pero al entrenador argentino pareció sacarle ámpulas la pregunta, pues desde su visión, hay cosas que no necesitan de explicación.

Bielsa se dio el tiempo para dar alimento a la polémica después del empate que obtuvo Uruguay en su presentación ante Arabia Saudita. En lugar de afrontar cuestionamientos tácticos o valoraciones del partido, hubo quien prefirió recordar ese momento en el que causó revuelo en redes sociales cuando apareció su video para FIFA mirando abajo, mostrando desinterés en lo que estaba haciendo.

"No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí”, dijo Bielsa.

Tiene un límite lo que hay que explicar, si uno usa lentes, ¿por qué usa lentes?; si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos?; si mira para arriba o para abajo, tantas cosas que hay que explicar… Simplemente se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas."

El regreso de ‘El Loco’ tras 16 años y su dura autocrítica

El icónico entrenador argentino, quien vive su esperado regreso a la máxima vitrina del balompié internacional tras 16 años de ausencia, no ocultó su frustración por el rendimiento colectivo de la escuadra charrúa sobre el terreno. Dejó en claro que el funcionamiento táctico en la primera mitad del compromiso estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas:

Dura sentencia: "Era un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien" .

. Dura sentencia: "Era un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien" .

. Obligación celeste: El director técnico enfatizó con seriedad: "Este partido tuvimos que ganarlo".

Máxima paridad en el Grupo H del Mundial 2026

Con este sorpresivo resultado cosechado en territorio estadunidense, la tabla de posiciones del Grupo H quedó completamente al rojo vivo, con España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay igualados con un punto tras una primera jornada de alta intensidad.

La cortante respuesta del seleccionador uruguayo frente a los micrófonos internacionales refuerza su legendaria reputación hermética ante el show que rodea al futbol moderno, una postura ideológica radical que lo ha acompañado desde sus recordadas etapas en clubes europeos como el Athletic Club de Bilbao, el Olympique de Marsella y el Leeds United, así como con las selecciones de Argentina (Mundial de Corea-Japón 2002) y Chile (Sudáfrica 2010).