Uruguay se jugará la 'última vida' en Guadalajara; así va el Grupo H

El siguiente viernes 26 de junio será fundamental para Uruguay, ya que se meterán al Estadio Guadalajara para jugarse la clasificación ante España; Cabo Verde es la gran sorpresa y busca uno de los dos primeros sitios en el Grupo H, aún podría terminar como líder.

Cada uno de los países que integran el Grupo H ya disputó dos de sus tres partidos, Arabia Saudita es el único que conoce la derrota, mientras que España ya sabe lo que es ganar en la justa veraniega.

Resultados del Grupo H en el Mundial 2026:

- España 0-0 Cabo Verde

- Arabia Saudita 1-1 Uruguay

- España 4-0 Arabia Saudita

- Uruguay 2-2 Cabo Verde

Kevin Pina convirtió el primer gol en la historia de los Mundiales para Cabo Verde. Reuters

Uruguay y sus posibilidades en Guadalajara ante España

El Estadio Guadalajara será testigo de un partido imperdible, ya que Uruguay deberá de sumar frente a España en caso de que no quiera complicar -más- sus aspiraciones por acceder a la siguiente ronda.

Día: viernes 26 de junio, 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Guadalajara / 45,664 espectadores.

¿Qué sucede si gana España?: Uruguay será tercero de Grupo y deberá voltear a ver los otros 11 sectores para conocer si accede a 16avos de Final o está eliminado.

¿Uruguay podría ser líder si gana?: En caso de vencer a España, Uruguay no bajará del segundo puesto del Grupo H, teniendo que voltear a ver lo que haga Cabo Verde, quien podría ser líder.

¿Uruguay podría ser último de Grupo?: Si Arabia Saudita vence a Cabo Verde y España a Uruguay, los sudamericanos estarán peleando por el último sitio ante los africanos; tabla de FairPlay será fundamental.

¿Uruguay podría ser mejor tercero?: Un triunfo de Cabo Verde sobre Arabia Saudita podría significar que Uruguay termine en el tercer peldaño del Grupo y deba voltear a ver otros sectores para conocer si accede o no a la siguiente etapa del Mundial 2026.

El Estadio Guadalajara recibirá 4 partidos del Mudnial 2026, todos correspondientes a la Fase de Grupos. Reuters

¿Cómo va el Grupo H tras la Jornada 2?

En sus primeras dos Jornadas, tres de los cuatro partidos del Grupo H terminaron en empate, por lo que España es líder en solitario y un empate en la última fecha les podría otorgar la cima, sin embargo, Cabo Verde tendría la última palabra.:

1. España / 4 puntos (+4 diferencia de goles).

2. Uruguay / 2 (0).

3. Cabo Verde / 2 (0).

4. Arabia Saudita / 1 (-4).

* Un empate de España con Uruguay y una goleada de Cabo Verde ante Arabia Saudita, abre la puerta a que los africanos terminen la Fase de Grupos como líderes del Grupo H.

BFG