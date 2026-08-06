Juegos Centroamericanos 2026: cinco medallas para México en levantamiento de pesas

México sumó cinco medallas más durante la jornada de este jueves en el levantamiento de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con presencia de atletas nacionales en el podio de tres categorías diferentes.

La cosecha mexicana fue de una medalla de oro, tres de plata y una de bronce. Jorge Cárdenas consiguió dos preseas en los 71 kilogramos, mientras que Janeth Gómez también subió dos veces al podio en la categoría de los 63 kilogramos. Irene Borrego completó la cuenta con un bronce en los 58 kilogramos.

Con estos resultados, México continúa aumentando su cantidad de medallas en Santo Domingo 2026 durante los últimos días de actividad de la justa centrocaribeña.

Jorge Cárdenas consigue oro y plata en los 71 kilogramos

Jorge Cárdenas consiguió dos de las cinco medallas mexicanas de la jornada al subir al podio tanto en arranque como en envión dentro de la categoría de los 71 kilogramos.

La medalla de oro llegó en el arranque. Cárdenas levantó 150 kilogramos para terminar en el primer lugar de la prueba y sumar una nueva presea dorada para México.

El venezolano Reinner Arango se quedó con la medalla de plata, mientras que el dominicano Francisco Tonton completó el podio con el bronce.

En el envión, Cárdenas volvió a competir por el primer lugar, aunque esta vez terminó con la medalla de plata.

Reinner Arango levantó 168 kilogramos para quedarse con el oro, apenas uno más que los 167 registrados por el mexicano. Francisco Tonton volvió a subir al podio con el bronce después de conseguir una marca de 166 kilogramos.

De esta forma, Jorge Cárdenas cerró su participación en la categoría con una medalla de oro y una de plata.

Jorge Cárdenas oro y plata en levantamiento de pesas. Cristian de Marchena/Mexsport

Janeth Gómez consigue dos medallas de plata

La segunda mexicana que consiguió dos preseas durante la jornada fue Janeth Gómez, quien terminó en el segundo lugar tanto en arranque como en envión dentro de la categoría de los 63 kilogramos.

En el arranque, Gómez levantó 98 kilogramos en su mejor intento. La mexicana terminó nueve kilos por debajo de la colombiana Karen Mosquera, quien se quedó con la medalla de oro.

El bronce fue para Nathalia Novas de República Dominicana, quien registró 93 kilogramos en su mejor intento.

La clasificación se repitió en el envión. Gómez consiguió una marca de 122 kilogramos para sumar su segunda medalla de plata de la jornada.

Karen Mosquera volvió a quedarse con el oro después de levantar 125 kilogramos, tres más que la mexicana. La cubana Lisney Adames completó el podio con una marca de 116 kilogramos.

Así, Janeth Gómez cerró la categoría de los 63 kilogramos con dos preseas de plata para México.

Doble plata para Janeth Gómez. Adrian Macias/Mexsport

Irene Borrego suma bronce en los 58 kilogramos

La quinta medalla mexicana llegó por medio de Irene Borrego en la categoría de los 58 kilogramos.

Borrego consiguió el bronce en el arranque después de levantar 91 kilogramos en su mejor intento. La mexicana terminó con la misma marca que la dominicana Alicia Feliz, pero el resultado se definió por los intentos anteriores.

Feliz había levantado 89 kilogramos en su primer intento, uno más que los 88 de Borrego, resultado que dejó la plata para la dominicana y el bronce para la mexicana.

La medalla de oro fue para la venezolana Genesis Rodríguez.

En el envión, México no consiguió subir al podio. Genesis Rodríguez volvió a quedarse con el oro, Alicia Feliz obtuvo la plata e Issi Argait de Puerto Rico completó la clasificación con el bronce.

Con las medallas de Jorge Cárdenas, Janeth Gómez e Irene Borrego, México cerró estas tres categorías con cinco preseas: una de oro, tres de plata y una de bronce en el levantamiento de pesas de Santo Domingo 2026.