La emotiva carta que el fichaje más caro del Madrid envió a su hermana recién fallecida

“Querida Roxane:

¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y le escribí "Ronaldo 7" en la espalda con un plumón negro?”.

Así comienza la emotiva carta que hace algunos meses publicó Yan Diomandé, quien hoy se convirtió en el fichaje más caro hecho por el Real Madrid.

El texto del jugador marfileño -de casi 5 mil caracteres- fue dirigido a su hermana Roxane, quien perdió la vida repentinamente a los 15 años de edad. La carta detalla las carencias que vivieron en su niñez. A través de múltiples anécdotas, Yan va recorriendo el camino que debió seguir antes de llegar a jugar con su selección la pasada Copa del Mundo 2026.

Mañana salimos para el Mundial. En serio. Tu hermano va a jugar con Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

Ni siquiera lo veo como un juego, lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo entero lo que tú viste en mí. Cada vez que anote, me aseguraré de que todos conozcan tu nombre. Me aseguraré de que no te olviden

Yan Diomandé tuvo una destacada actuación con su selección, que por primera vez en su historia, logró clasificar a la ronda de dieciseisavos de final. La vitrina mundialista provocó que el mundo se enterara del nivel futbolístico de “Dio”. Costa de Marfil comenzó derrotando a Ecuador, perdió por sólo un gol con Alemania y derrotó a Curazao. Noruega fue la selección encargada de eliminar al representativo de Costa de Marfil.

Pero el futbol ya había hecho su magia. El mundo ya se había enterado que un jugador que creció en la carencia extrema merecía probar las mieles del club más sofisticado del planeta.

El Real Madrid habría pagado 125 millones de euros al RB Leipzig por los derechos federativos de Diomandé.

Traspaso récord: Real Madrid ficha a Yan Diomandé, ‘joya’ de 19 años Mexsport

Me equivoqué en una cosa: ya no quiero ser rico. Veo lo que el dinero le hace a las personas, incluso a la familia

“Tú fuiste la única que siempre creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían

La carta publicada por el sitio The Players Tribune, cierra tan emotiva como comenzó: “Voy a demostrar que tenías razón, o moriré intentándolo”. Todo parece indicar que Yan Diomandé no ha faltado a su palabra y hoy se ha convertido en el jugador más caro en fichar por el Real Madrid, apenas a sus 19 años de edad.