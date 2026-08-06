Juegos Centroamericanos 2026: México suma un nuevo oro en esgrima

México continúa aumentando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo femenil de florete en esgrima consiguió una nueva medalla de oro para la delegación nacional después de vencer a Venezuela en la final.

El equipo formado por Georgina Morales, Jimena Torres y Nataly Michel se impuso por 45-40 en el duelo por el título y subió a lo más alto del podio.

Con esta medalla, México llegó a 148 preseas de oro en Santo Domingo 2026 y aumentó la nueva marca de títulos conseguidos por la delegación nacional en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La cifra supera los 145 oros obtenidos en San Salvador 2023, cantidad que representaba el registro más alto para México antes de la actual edición.

Oro en florete por equipos. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Oro para México en florete por equipos femenil

El equipo mexicano de florete femenil consiguió la medalla de oro después de derrotar por 45-40 a Venezuela en la final.

Georgina Morales, Jimena Torres y Nataly Michel representaron a México en el duelo por el título, mientras que el conjunto venezolano estuvo formado por Isis Giménez, Hilary Avelleira y Anabella Acurero.

México comenzó con ventaja desde el primer relevo. Georgina Morales venció 5-3 a Isis Giménez para colocar al equipo nacional por delante en el marcador.

Nataly Michel mantuvo la ventaja en el segundo relevo al imponerse 4-3 a Anabella Acurero. Venezuela respondió en el tercero con Hilary Avelleira, quien superó 6-3 a Jimena Torres para empatar.

Los siguientes tres relevos terminaron empatados y permitieron que Venezuela alcanzara a México en el marcador. Después de seis enfrentamientos, la final se encontraba igualada 28-28.

La diferencia llegó nuevamente en el séptimo relevo. Nataly Michel venció 5-1 a Hilary Avelleira y le devolvió la ventaja al conjunto mexicano en un momento importante de la final.

Posteriormente, Jimena Torres se impuso 4-3 a Isis Giménez para aumentar la diferencia antes del último enfrentamiento.

Georgina Morales y Anabella Acurero protagonizaron el cierre con un empate a ocho tocados. El resultado fue suficiente para que México conservara la ventaja conseguida en los dos relevos anteriores y cerrara la final con marcador de 45-40.

Con la victoria, Georgina Morales, Jimena Torres y Nataly Michel se quedaron con la medalla de oro, mientras que Venezuela obtuvo la plata.

Podio de la modalidad florete por equipos femenil, Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Colombia completa el podio en florete femenil

La medalla de bronce fue para Colombia. El equipo formado por Dennis Quiroga, Laura Guerra y Tatiana Prieto venció 45-28 a Guatemala en el enfrentamiento por el tercer lugar.

De esta forma, México terminó en lo más alto del podio, seguido por Venezuela con la plata y Colombia con el bronce.

El oro del florete femenil permitió que México alcanzara las 148 medallas doradas en Santo Domingo 2026 y continuara ampliando su nueva marca de oros conseguidos en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.