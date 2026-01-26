Uroš Đurđević toma ventaja para suplir a Berterame; Joao Pedro en la mira

La directiva de Rayados de Monterrey se encuentra en medio de una intensa búsqueda de un nuevo delantero luego de que la salida de Germán Berterame, quien estaría muy cerca de emigrar al Inter Miami en la MLS, dejara un hueco importante en la ofensiva regiomontana.

En las últimas horas, el nombre que ha cobrado más fuerza en las oficinas de El Barrial es el del delantero montenegrino Uroš Đurđević, actual goleador del Atlas y figura destacada en la Liga MX. El atacante, conocido por su capacidad de definición y experiencia en el campeonato mexicano, encabeza la lista de prioridades del club regio para reforzar su línea ofensiva en el Clausura 2026. Đurđević, la apuesta principal

Đurđević, también llamado “Djuka”, ha mantenido un rendimiento constante con el Atlas, sumando cifras destacadas de goles que lo han posicionado como una de las referencias del ataque en el torneo local. Esa continuidad y su conocimiento del futbol mexicano lo convierten en la opción ideal para Monterrey, que busca un fichaje inmediato capaz de aportar goles desde su llegada.

Aunque la negociación aún no está cerrada y Atlas aún no haría oficial ninguna oferta por el atacante, la directiva albiazul tendría listo un ofrecimiento cercano a los 4 millones de dólares para convencer a los rojinegros. Otras cartas en la mesa

Más allá de Đurđević, en Monterrey no han descartado otras alternativas para fortalecer la delantera en caso de que la operación con Atlas no prospere:

Rafael Santos Borré: El delantero colombiano, con experiencia internacional y en buena forma con su club actual, aparece como una opción de alto perfil en la carpeta regia. Su calidad y pasado goleador lo colocan como una apuesta interesante, aunque su fichaje implicaría un desembolso mayor y mayor negociación contractual.

Rafael Navarro: El brasileño del Colorado Rapids en la MLS también figura en la lista de candidatos. Aunque gusta por su proyección y perfil ofensivo, existe cierta duda sobre su adaptación al estilo de la Liga MX, lo que hace que su incorporación aún esté en evaluación.

João Pedro: El delantero brasileño del Atlético de San Luis, campeón de goleo en la temporada anterior con rendimientos destacables, ha sido mencionado en varios reportes como una alternativa viable dentro del futbol mexicano. Pese a ello, su incorporación no ha avanzado oficialmente y dependerá del desarrollo de otras negociaciones.

Mateo Cassierra: El colombiano, que juega en el fútbol brasileño con buen rendimiento, también ha surgido en especulaciones de mercado como un atacante con gol y experiencia en el extranjero, aunque no es un objetivo confirmado por el club regiomontano. Un mercado dinámico y con decisiones inminentes

Con el cierre del periodo de transferencias acercándose rápidamente, Monterrey enfrenta la presión de concretar un fichaje que no solo cubra la baja por Berterame, sino que también impulse al equipo en sus aspiraciones de competir por los títulos de la temporada. El tiempo corre y cada opción tiene pros y contras que la directiva, junto con el cuerpo técnico, deberá ponderar antes de dar el siguiente paso.