Uriel Antuna advierte al San Diego: ‘vamos a esperarlos en casa’

Después de la derrota de 4-1 que le propinó San Diego a los Pumas con puro joven anotando, en Pumas muestran calma, pero también advierten que irán por el partido. Uriel Antuna señaló que esperan al cuadro de la MLS en el Olímpico Universitario.

“Vamos a esperarlos en casa. No queda de otra más que ir por el partido, proponer, sabemos que en CU es difícil para los equipos, la altura y todo. Hay que aprovechar todos los beneficios que tenemos en nuestra casa y con nuestra gente”, declaró Antuna tras el partido.

San Diego se impuso por 4-1 a Pumas en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf AFP

Sobre el 4-1 que recibieron, el recién refuerzo de los Pumas admitió que están tristes por el resultado porque no se esperaban eso y destacó que el equipo luchó. “El equipo estuvo corriendo los 90 minutos”.

Uriel Antuna pidió calma a la afición de Pumas y espera que, juntos, puedan revertir el marcador y avanzar a los Octavos de final, donde podrían enfrentarse al Toluca.

“No está definido, es difícil. Nada más que crean en nosotros y juntos podemos darle la vuelta. Creer, darle tranquilidad obviamente, y no quiero decir pasividad, sino que tener paciencia para trabajar el partido con tranquilidad”, apuntó.

El partido de vuelta de la primera ronda se jugará el próximo martes 10 de febrero, a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario.

Pumas necesita ganar por tres goles y que no le hagan uno para poder avanzar.