Pumas es goleado por San Diego FC y queda al borde de la eliminación en la Concachampions

Los Pumas de la UNAM vivieron una noche para el olvido en el Estadio Snapdragon, donde fueron goleados 4-1 por San Diego FC en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, resultado que deja a los universitarios contra las cuerdas de cara a la vuelta en Ciudad Universitaria.

El encuentro comenzó de forma sorpresiva para los locales, ya que apenas al minuto 11, Robert Morales adelantó a los auriazules con un golazo de chilena, tras un gran pase de Adalberto Carrasquilla, silenciando el inmueble y dando ventaja tempranera a los pupilos de Efraín Juárez.

Sin embargo, el gol no despertó a Pumas. Con el paso de los minutos, el conjunto mexicano cedió la posesión y la iniciativa a San Diego FC, que comenzó a inclinar la cancha con llegadas de Anders Dreyer y Amahl Pellegrino, aunque sin éxito antes del descanso.

Para el complemento, Efraín Juárez movió sus piezas, pero la modificación no dio resultados. Pumas perdió el control del balón y el partido comenzó a romperse a favor del equipo de la MLS.

El empate llegó al minuto 68, cuando Manu Duah conectó un cabezazo que marcó el inicio del desplome universitario. Ocho minutos después, David Vázquez repitió la fórmula por la vía aérea para el 2-1, y al 81’, Alex Mighten aprovechó un rebote de Keylor Navas para ampliar la ventaja.

La goleada se consumó al minuto 85, cuando Luca Bombino capitalizó un grave error defensivo para firmar el 4-1 definitivo, desatando la euforia local y dejando a Pumas sin reacción.

Con este resultado, los universitarios están obligados a una hazaña en la vuelta: deberán ganar por al menos 3-0 en el Olímpico Universitario y mantener su arco en cero si quieren avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.