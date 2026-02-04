Camilo Cándido adelanta la llegada de Christian Ebere a Cruz Azul

Era cuestión de horas para la inminente salida de Camilo Candido de Cruz Azul. Con su regreso a Nacional de Uruguay este miércoles, sus declaraciones no tardaron en dar de qué hablar, especialmente por la posible relación con el futuro de Christian Ebere en México.

El lateral izquierdo dejó entrever que la llegada del atacante nigeriano a La Máquina podría estar directamente vinculada a la operación que permitió su salida.

“Sinceramente no sé, creo que lo mío, independientemente de lo que pase con él, me da tranquilidad. Tiene (Ebere) todo para tener un gran año por allá, le deseo lo mejor”, expresó Cándido, palabras que reforzaron la versión de que el movimiento de Ebere sería parte del acuerdo entre Cruz Azul y Nacional.

En La Noria la urgencia por reforzar el ataque es evidente. El mercado de fichajes cierra este 9 de febrero y Cruz Azul necesita cerrar al menos dos incorporaciones en la ofensiva, tras las bajas de Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli.

Christian Ebere aparece como una de las opciones más viables para cubrir esa necesidad inmediata; sin embargo, no es el único nombre sobre la mesa.

La directiva celeste también trabaja en la incorporación de Joao Pedro, futbolista del Atlético de San Luis, con quien parece tener ya un acuerdo.

Mientras tanto, Camilo Cándido valoró su regreso a Nacional, calificando este periodo de pases como el más complicado que ha vivido junto a su familia. Tras dos años y medio jugando en el exterior, el defensor expresó su alivio por volver a casa.

“Estoy muy feliz y contento de poder estar de vuelta en casa. Ahora aprontar el Campeonato y la Libertadores, con esas ganas e ímpetu de ayudar y aportar desde donde toque”, señaló a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Además, reconoció que la espera fue difícil: “Estaba impaciente porque quería una resolución lo antes posible. Entrenar solo no es lo mismo que hacerlo con un plantel; hoy está la tranquilidad de que se dio”.