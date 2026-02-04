Simeone aplaude la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid:"Lo vamos a necesitar".

El Atlético de Madrid cerró uno de los fichajes más comentados del mercado de invierno al incorporar al mediocampista Obed Vargas, de 20 años, procedente del Seattle Sounders de la MLS, con un contrato que lo liga al club hasta 2030.

En la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Real Betis, y en varias intervenciones ante los medios, el técnico Diego Pablo Simeone valoró en profundidad la llegada del jugador mexicano-estadounidense, así como el papel de los nuevos fichajes en el resto de la temporada.

Evaluación general de la plantilla y refuerzos

Simeone inició su intervención destacando la fortaleza del grupo actual y su confianza en la plantilla que tiene a su disposición:

“Lo que en realidad pienso es que somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía que vamos a tener porque creo en la plantilla que tengo. Tenemos un equipo que está jugando bien, necesita mejorar claramente en varias cosas, pero estoy contento con la plantilla.”

El Cholo subrayó que, pese a las especulaciones propias del mercado, el colectivo interno mantiene una misma filosofía y objetivos:

“Es normal que cuando está el mercado siempre hay sensación de distintos pensamientos y distintas formas de ver, y la prensa obviamente está siempre al tanto para generar cualquier polémica que se pueda percibir, pero la realidad es que aquí estamos todos a una línea.”

Sobre Vargas y los otros fichajes

Respecto a Obed Vargas, Simeone destacó que su incorporación forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el medio campo y aportar frescura ante el exigente calendario que afronta el Atlético en LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas:

“He valorado los primeros entrenamientos de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, tres jugadores importantes. Obviamente, les vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para terminar la temporada de la mejor manera.”

El entrenador argentino enfatizó que la adaptación de los futbolistas más jóvenes es también una responsabilidad del cuerpo técnico:

“Si están en el Atlético es porque tienen cualidades. Esperemos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso sea el menor tiempo posible,” aseguró el argentino.

Aunque Simeone no dio detalles específicos sobre el rol que tendrá Vargas en cada partido, su tono fue claro: confía en que el mexicano aportará tanto en dinámica defensiva como en transición ofensiva, especialmente en partidos de alta exigencia donde el equipo necesita variantes en el mediocampo.

Expectativas y visión del proyecto

Simeone también apeló a la cohesión interna y a la mentalidad del Atlético de Madrid como pilares para integrar a los nuevos jugadores:

“Tenemos un equipo que va hacia adelante con toda la energía… y cuando hay incorporaciones, todos entienden lo que significa vestir esta camiseta.”

En este sentido, la llegada de Vargas no solo representa un refuerzo deportivo, sino también un símbolo de la apuesta del club por futbolistas jóvenes con proyección y compromiso con la identidad colchonera.

Contexto extra: Vargas y su sueño cumplido

En su presentación como jugador rojiblanco, Obed Vargas declaró sentirse realizado por llegar al club de sus sueños, del que ha sido seguidor desde niño, resaltando que se identifica con la mentalidad de lucha y entrega que caracteriza al Atlético y a su entrenador.