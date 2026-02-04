Presumen que puro joven le anotó a Pumas en Concachampions

El San Diego presumió que puros jóvenes le hicieron cuatro goles a Pumas en 17 minutos para llevarse la victoria por 4-1 en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026, duelo que se jugó en el Snapdragon Stadium, en California, Estados Unidos.

“La edad media de los goleadores fue de 20,25 años”, destacó San Diego.

“Cuatro goles en 17 minutos es una locura”, destacó.

LA EDAD DE LOS JÓVENES DE SAN DIEGO QUE LE ANOTARON A PUMAS:

Manu Duah – 20 años.

David Vázquez – 19 años.

Alex Mighten - 23 años.

Luca Bombino - 19 años.

Manu Duah empató el partido de manera temporal al 68' AFP

Pumas se adelantó pronto en el marcador, al minuto 11. Adalberto Carrasquilla mandó un centro al área para que Robert Morales anotara de chilena.

San Diego explotó a la ofensiva en el segundo tiempo. Manu Duah igualó el marcador al 68’, con un remate de cabeza tras un tiro de esquina que cobró Anders Dreyer.

San Diego venció 4-1 a Pumas de la UNAM AFP

El cuadro de la MLS le dio la vuelta al marcador al 76’. Wilson Eisner envió un servicio preciso para que David Vázquez rematara de cabeza a segundo poste.

El 3-1 llegó al 81’. Tras un rebote en el área, Alex Mighten lo aprovechó para mandarlo al fondo.

El joven Luca Bombino puso cifras definitivas al 86’, con un remate dentro del área chica.

El partido de vuelta se jugará el próximo 10 de febrero en el Estadio Universitario a las 19:00 horas. El ganador avanzará a los Octavos de final.