Alemania vs Costa de Marfil: Sigue EN VIVO el MxM del partido Grupo E del Mundial 2026
Después de un inicio avasallador, la Selección de Alemania vuelve a la acción en el Mundial 2026 al enfrentarse a una Costa de Marfil con hambre de un triunfo
Segunda jornada del grupo e entre Alemania y costa de marfil
Costa de Marfil anota el primer gol. Después de una un remate, el balón quedó muerto en el área chica y Kessie solamente tuvo que empujar el esférico.
Después de la pausa de hidratación, el partido se reanuda.
Después varios minutos, el árbitro señala la pausa de hidratación.
En dicho tiro de esquina, Pavlovic cabeceó y metió el gol. Sin embargo, le pegó al arquero y el árbitro señaló falta.
Que gran disparo de Sané, pero apenas por arriba del arco. Un defensa lo desvió y mandó a tiro de esquina.
Primer aviso importante de Alemania, Musiala encontró el espacio, remató, pero se fue desviado.
El defensa alemán tuvo que salir del campo para ser atendido por una molestia en el tobillo.
Los Elefantes no salieron solo a defender. Otra jugada en ofensiva, pero un defensa de Alemania se interpuso y evitó la caída de su arco.
Kimmich lanzó un buen centro, Havertz cabeceó de buena manera, pero Fofana hace la gran atajada.
Alemania inició con mucho ímpetu, pero Costa de Marfil se defiende muy alto y muy bien.
Alemania perdió el balón y los Elefantes se fueron con todo al ataque. No pudieron anotar, pero llegaron hasta el área rival.
Como era de esperarse, Alemania controla toda la posesión del balón, pero Costa de Marfil se defiende bien.
Los primeros 45 minutos del segundo partido del Grupo E entre Alemania vs Costa de Marfil, inician.
El protocolo de los himnos del Mundial inicia.
Estas son los 22 que salen en el partido entre Alemania vs Costa de Marfil