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Alemania vs Costa de Marfil: Sigue EN VIVO el MxM del partido Grupo E del Mundial 2026

Después de un inicio avasallador, la Selección de Alemania vuelve a la acción en el Mundial 2026 al enfrentarse a una Costa de Marfil con hambre de un triunfo

Por: Eduardo Cristobal Colin

Minuto a Minuto Alemania vs Costa de Marfil
Minuto a Minuto Alemania vs Costa de Marfil
Alemania
01
Costa de Maril
Bandera de Costa de Marfil
Segunda jornada del grupo e entre Alemania y costa de marfil
PRIMER TIEMPO
Minuto 29¡GOOOOOOL DE KIESSE!

Costa de Marfil anota el primer gol. Después de una un remate, el balón quedó muerto en el área chica y Kessie solamente tuvo que empujar el esférico. 

Minuto 27SE REANUDA EL PARTIDO

Después de la pausa de hidratación, el partido se reanuda. 

Minuto 24PAUSA DE HIDRATACIÓN

Después varios minutos, el árbitro señala la pausa de hidratación. 

Minuto 21GOL ANULADO PARA ALEMANIA

En dicho tiro de esquina, Pavlovic cabeceó y metió el gol. Sin embargo, le pegó al arquero y el árbitro señaló falta. 

Minuto 20OTRA VEZ ALEMANIA

Que gran disparo de Sané, pero apenas por arriba del arco. Un defensa lo desvió y mandó a tiro de esquina. 

Minuto 17AVISA MUSIALA

Primer aviso importante de Alemania, Musiala encontró el espacio, remató, pero se fue desviado. 

Minuto 14CUIDADO CON SCHLOTTERBECK 

El defensa alemán tuvo que salir del campo para ser atendido por una molestia en el tobillo. 

Minuto 11COSTA DE MARFIL AVISA

Los Elefantes no salieron solo a defender. Otra jugada en ofensiva, pero un defensa de Alemania se interpuso y evitó la caída de su arco. 

Minuto 9PRIMERA DE ALEMANIA

Kimmich lanzó un buen centro, Havertz cabeceó de buena manera, pero Fofana hace la gran atajada. 

Minuto 6PARTIDO TRANQUILO

Alemania inició con mucho ímpetu, pero Costa de Marfil se defiende muy alto y muy bien. 

Minuto 3CUIDADO CON COSTA DE MARFIL

Alemania perdió el balón y los Elefantes se fueron con todo al ataque. No pudieron anotar, pero llegaron hasta el área rival. 

Minuto 2CONTROL DE ALEMANIA

Como era de esperarse, Alemania controla toda la posesión del balón, pero Costa de Marfil se defiende bien. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del segundo partido del Grupo E entre Alemania vs Costa de Marfil, inician. 

13:58 HrsSUENAN LOS HIMNOS

El protocolo de los himnos del Mundial inicia. 

13:53 HrsCALENTAMIENTO ALEMANIA

Los jugadores de Alemania ya saltan al campo para el calentamiento.

13:40HrsALINEACIONES OFICIALES

Estas son los 22 que salen en el partido entre Alemania vs Costa de Marfil

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